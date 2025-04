Ángel de Brito se cansó de que se lo pregunten y fue tajante: "Hubiera optado por..."

El conductor explicó que, aunque el tema se lo han planteado en varias ocasiones, jamás sintió la necesidad de formar una familia como lo hicieron otras figuras del espectáculo, como Marley o Flavio Mendoza, quienes recurrieron a la subrogación de vientre. "Si alguna vez me hubiera surgido, quizás hubiera optado por esa vía , pero simplemente no lo sentí", remarcó.

Su postura sobre la paternidad se enmarca en una personalidad que, a pesar de su éxito en los medios, siempre intentó resguardar su intimidad. "Siempre fui discreto. No soy exhibicionista, soy más bien introvertido. A veces exagero en ciertos momentos mediáticos, pero no me interesa estar mostrando mi vida privada todo el tiempo", explicó el periodista.

Ángel de Brito Ángel de Brito reveló la verdad sobre uno de los temas por el que más le preguntan. Web

Qué dice Ángel de Brito de su creciente fama y la exposición mediática

A lo largo de la charla, de Brito también reflexionó sobre el impacto de la exposición mediática en su vida y cómo maneja su privacidad. "No tengo control sobre lo que dicen de mí, como cualquier otro. Lo que sí elijo es no hablar, no mostrar, no relatar todo el tiempo. Hago la mía", señaló.

El presentador mantiene una relación estable con Javier Medina, un reconocido estilista que ha trabajado con numerosas celebridades. Si bien el conductor evita hablar de su pareja en los medios, trascendió que en 2019 dieron un paso importante en su relación y se casaron en una ceremonia íntima en el exclusivo Chateau de Puerto Madero, sin acceso para la prensa y con la presencia de su círculo más cercano.