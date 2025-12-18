Amalia Granata contó todo sobre el reencuentro con el Ogro Fabbiani

La diputada provincial por Santa Fe y el exfutbolista, padre de Uma, no se encontraban hace casi 10 años.

Amalia Granata habló de su reencuentro con Cristian Fabbiani después de casi diez años donde vivieron tensos cruces y peleas en la Justicia por la manutención de su hija Uma, lo que lo llevó al exfutbolista a también estar alejado de la joven.

Sin embargo, desde hace un tiempo supieron dejar sus diferencias atrás y, según contó la Diputada de la provincia de Santa Fe en Intrusos (América TV), "Uma se reconcilió después del cumpleaños. Tuvo su momento de reflexión, le escribió y se amigaron. Obviamente ella se graduó y su papá con su familia estaban invitados".

Uma Fabbiani La hija de Amalia Granata y Ogro Fabbiani se egresó. Instagram Amalia Granata Amalia Granata contó cómo fue el reencuentro con el Ogro Fabbiani. web Entonces, reveló el trasfondo de la imagen que recorrió toda la red donde posó junto a su expareja y la adolescente que tienen en común: "La ceremonia fue muy tranquila y después fui a saludar y a sacarnos fotos porque somos padres. Cuando me acerqué fui directo a jugarle a la nena y él tiró un chiste como 'ojo que ella es mala'. Después les dije que se pongan para sacarse una foto con su mujer y sus hijos. Y aproveche y le dije 'Cristian, vení, vamos a sacarnos una foto con Uma'".

Además, recordó: "Creo que la última vez que lo había visto fue en la comunión de Uma cuando tenía 8 años. Pero yo seguí en contacto con su familia, al cumpleaños vinieron todos menos él por decisión de Uma, que para mí estuvo mal".

Embed - EL REENCUENTRO DE AMALIA GRANATA Y EL OGRO FABBIANI EN EL EGRESO DE UMA Amalia Granata Amalia Granata contó cómo fue el reencuentro con el Ogro Fabbiani. Instagram Amalia Granata Amalia Granata contó cómo fue el reencuentro con el Ogro Fabbiani. web El mensaje de Cristian Fabbiani a su hija Uma Tras la recibida de su hija Uma, Ogro Fabbiani compartió un posteo en su cuenta de Instagram donde se mostró orgullo porque haya terminado el secundario: "Uma, me llenas de orgullo. Ver tu dedicación y esfuerzo para llegar a este día es una alegría inmensa”.