Amalia Granata reveló cuáles son las enfermedades que le diagnosticaron a su hijo menor

Amalia Granata reveló en Puro Show, el ciclo de Canal 13, que su hijo Roque Squarzon, de 8 años , que fue internado a inicios de la semana, no ha tenido un crecimiento del todo normal en cuánto a su salud, puesto que ha sido diagnosticado con dos enfermedades.

" Del TDAH no se habla, antes eras el vago, el burro. Hoy gracias a Dios está diagnosticado y se le puede dar otro tipo de aprendizaje", comenzó contando la legisladora santafecina que también es mamá de Uma (16) . En diálogo con Pampito y el resto del panel, Granata habló de cómo se manejaban en otros tiempos estos casos, que por lo general son los chicos "revoltosos" del curso.

"No es que ni sean ni burros ni vagos, simplemente que aprenden diferente al resto ", comentó la ex pareja del exfutbolista Cristián "Ogro" Fabbiani, padre de su hija.

"Roque en pre escolar era muy revoltoso, no se quedaba quieto pero cuando pasó a primer grado, saltó el tema de la dislexia primero y avanzamos.... Una de las cosas por las cuales lo descubrimos es por las madres solidarias que se iban a quejar. La directora me llamó para ver qué pasaba con la lecto escritura y me compartió esas quejas".

Y agregó: "A mi los otros padres me importan nada porque si van al colegio a quejarse de un niño, necesitan terapia. Son adultos. Yo me concentré en mi hijo". Luego, Granata habló de la sensación de frustración que genera en niños con su hijo no poder seguir el ritmo de aprendizaje del curso.

"Cuando un niño no llega a un objetivo se frustra y a los 6 años, la frustración lo muestra rompiendo hojas o molestando al compañero... empezamos a ver qué pasaba con una neuróloga y una psicóloga y llegamos al diagnóstico. Hoy estamos con un tratamiento que va a ser de por vida porque el TDAH es para toda la vida", añadió.