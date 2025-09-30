Aitana confesó que hay detrás de la selfie que le pidió al rey Felipe: "Sí, lo admito"

La cantante catala compartió una ceremonía de premiación con el monarca y no pudo contenerse a pedirle una foto.

Aitana se tomó una selfie con el rey Felipe y bromeó en redes sociales.

El pasado lunes, 29 de septiembre, la Casa Real española compartió una serie de imágenes en redes sociales en las que se observaba al rey Felipe VI acompañado de los galardonados en los Premios Vanguardia. El monarca estuvo, además, junto con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Y, curiosamente, una de las asistentes fue la cantante Aitana Ocaña, con quien se sacó una selfie.

La artista catalana estuvo presente en la ceremonia y fue una de las protagonistas de las instantáneas más mencionadas. Y es que Aitana y el rey Felipe VI se hicieron un selfie que dio la vuelta al mundo e hizo reaccionar a muchos, que elogiaron la naturalidad de ambos para un momento así.

Bromas y elogios a Aitana por la selfie con el rey Felipe Horas después, ante la oleada de comentarios, la propia Aitana ha sido quien ha reaccionado a la foto viral. "Sí, lo admito. Le he pedido un selfie al rey", ha escrito la cantante en su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

Algunos usuarios han aprovechado la ocasión para bromear acerca de quién pidió realmente la foto. Otros, en cambio, se han referido a la “coronación” de Aitana como reina del pop en España. “Ponlo en el currículum”, ha bromeado un usuario sobre el logro de la artista al tomarse una instantánea con el monarca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Aitanax/status/1972758044804349965&partner=&hide_thread=false sí, lo admito. le he pedido un selfie al rey. https://t.co/qqZXjSdxwD — AITANA (@Aitanax) September 29, 2025 En esa misma publicación, además, algunos han insistido en que Aitana saque a la luz las fechas para su gira mundial. Se espera que la cantante catalana revele próximamente los lugares y momentos escogidos para un tour que apunta a ser uno de los más importantes en la ya consolidada carrera de la cantante. Por el momento, se conoce que comenzará el 13 de marzo y pasará por varios países de Latinoamérica, visitando naciones como Argentina o Colombia, entre otras.