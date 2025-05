Sebastián Yatra se sinceró y recordó su ruptura con Aitana: "Ha sido un poco agobiante"

Aitana Ocaña está de estreno con su nuevo álbum, Cuarto azul. Y curiosamente, su ex, Sebastián Yatra , también. El cantante colombiano que hace apenas dos semanas lanzó su disco Milagro, aprovechó el revuelo mediático de la catalana para compartir también una píldora, de 17 minutos, que resume a la perfección su nuevo álbum.

Sebastián Yatra Sebastián Yatra y Aitana mantuvieron una relación por casi dos años. Web

"Que hablen de mi vida y de mis parejas tampoco es algo que me estrese. Son cosas que yo vivo como internas mías. Lo que digan desde fuera no me afecta, aunque a veces ha sido un poco agobiante", ha explicado.