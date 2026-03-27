Afirman que Duki tuvo un ataque de celos con Emilia Mernes previo a sus polémicas y le pidió explicaciones

Emilia Mernes está en el ojo de la tormenta después de su pelea con Tini Stoessel y eso no es todo ya que en las últimas horas se dijo que la cantante intentó seducir a un futbolista de la selección Argentina y en medio de todo esto salió a la luz la tensa conversación que la cantante habría tenido con Duki , su pareja.

Juan Etchegoyen contó en su programa una bomba informativa al revelar que el músico le pidió explicaciones a la intérprete por lo que se comentó.

“Han pasado muchas cosas en estos días que de a poco te voy a ir contando pero primero voy a arrancar con lo urgente. El tema ya para mí no es Emilia y Tini sino Emilia y Duki ”, comenzó diciendo el conductor de “Mitre Live".

En ese sentido, Juan profundizó su información: “Me ha llegado información privilegiada en las últimas horas y sobretodo hoy temprano que me da cuenta de una situación que se vivió entre la pareja en estas últimas horas. No hablo de separación, lo digo antes por las dudas pero sí un cortocircuito”.

“A mí me dicen que a Duki se le vino el mundo abajo cuando se enteró de esta información que dio Ángel de Brito que Emilia le habría escrito a un jugador de la selección casado”, agregó Etchegoyen en las últimas horas y siguió con sus datos.

Embed - Aseguran que Duki tuvo un ataque de celos con Emilia Mernes tras la versión de infidelidad

Juan Etchegoyen contó que Duki le hizo un planteo a Emilia Mernes tras las versiones de infidelidad “A mí lo que me contaron es que Duki estaba muy afectado y le habría pedido explicaciones a Emilia pero ella se lo negó y le dijo que jamás lo engañaría”, dijo al respecto el comunicador.

:“Él eligió creerle y también se le suma que él quedó expuesto hace unos meses cuando se dijo que había intentado seducir a una joven y que a raíz de eso estuvo con Emilia distanciado un tiempo que yo te lo conté acá”.

“Me cuentan que esa esposa que vio los chats de Emilia con este futbolista pidió que no se dé a conocer su nombre en esta historia porque no quiere quilombos, te lo digo como me lo dicen, quizás mañana doy el nombre pero hoy vamos hasta acá”, concluyó Etchegoyen.