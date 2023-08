Ximena Capristo contó los últimos detalles sobre Silvina Luna: “Los dolores eran terribles”

La lucha por la salud de Silvina Luna se extiende por más de 3 meses en el Hospital Italiano de Buenos Aires, tras una infección bacteriana que la puso al borde de la muerte.

Su delicado estado de salud se ha visto agravado por una nueva complicación: el contagio de Covid-19, confirmado por la periodista Andrea Taboada el pasado martes. Aunque su hermano Ezequiel resguarda la información, su amiga Ximena Capristo brindó detalles sobre su situación en el programa LAM.

“¿Vos sabés algo de Silvina? Ayer Andreíta Taboada había dicho en lo de Mariana que había contraído Covid, yo le pregunté a Ezequiel, a su hermano, y por ahora no tuve respuesta”, consultó Ángel De Brito.

Capristo, quien estuvo como invitada en el programa, compartió: “Ezequiel quiere como blindar el tema para que no haya información, por una cuestión de que ella todo el tiempo sube y baja. Está un poquito mejor y después recae, por eso no se puede dar un parte diario porque no es siempre lo mismo”.

Capristo continuó: “Pero bueno, dentro de su cuadro crítico, Silvina está mejorando día a día”. Además, abordó el reciente contagio de Covid-19: “Y bueno, esto que dijo Taboada del Covid y demás es cierto. Sé que la información salió de una fuente del Hospital Italiano, tengo entendido que ella está vacunada para el virus así que es algo leve”.

La situación de Silvina Luna es compleja, agravada por la larga internación y el requerimiento de diálisis para mantenerla con vida. Capristo explicó los dolores que enfrentaba Luna debido al metil metacrilato que le fue colocado en una cirugía estética en 2011 por el médico Aníbal Lotocki.

“Lo que contaba recién Gabriela (Trenchi) al aire acerca de los dolores, es verdad, yo lo vivía con Silvina todo el tiempo. Eran terribles. Se sentaba y le dolía muchísimo la espalda, por ejemplo, y todo le dolía”.

Los casos de las víctimas de Aníbal Lotocki

El caso de Silvina Luna no es aislado. Otras personas, famosas y no famosas, también han experimentado problemas de salud tras intervenciones realizadas por el cuestionado cirujano Aníbal Lotocki.

Entre ellas, Gabriela Trenchi, quien fue internada en el Hospital Italiano por un desorden gástrico causado por la medicación que toma para aliviar los dolores derivados de una presunta mala praxis del cirujano. El procedimiento realizado por Lotocki en 2015 con hilos tensores afectó su salud general hasta la fecha.

La lucha de Luna se ha convertido en un ejemplo de las consecuencias graves que pueden derivar de procedimientos estéticos mal practicados, resaltando la importancia de la seguridad y la calidad médica en este tipo de intervenciones.

