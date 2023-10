Wanda Nara se sinceró sobre su salud y dejó una fuerte frase: “Las mamás son invencibles”

Wanda Nara recientemente anunció su participación en “Bailando con las Estrellas” en Italia, sorprendiendo a sus seguidores que esperaban actualizaciones sobre su salud.

A pesar de los desafíos que enfrenta, Nara compartió detalles sobre cómo gestiona su tratamiento a distancia y su compromiso con el programa de baile.

En una entrevista con la revista OGGI, Wanda Nara explicó cómo sigue su tratamiento mientras se encuentra en Italia.

“El doctor Pavlovsky me cuida desde Buenos Aires y me dice lo que puedo y no puedo hacer”, reveló la empresaria. A pesar de las dificultades, Nara demuestra una vez más su determinación al comprometerse con un programa de baile.

La declaración de Wanda Nara

“El esfuerzo, la tensión, la competencia y el entrenamiento, puedo manejarlo. También estoy acá para enviarle un mensaje de normalidad a mis hijos. Ven que tengo agallas, que no estoy encerrada en casa, que puedo saltar o hacer piruetas. Espero que entiendan que las mamás son invencibles”, afirmó Nara, destacando su capacidad para superar desafíos.

Kenny Palacios, amigo de Wanda Nara, habló sobre la salud de la mediática

Sin embargo, la salud de Wanda Nara ha sido tema de preocupación en los últimos meses, y a pesar de compartir algunos detalles en sus redes sociales, la empresaria no ha revelado públicamente su diagnóstico médico.

Kennys Palacios, estilista y amigo cercano de Nara, proporcionó información actualizada sobre su estado de salud durante una aparición en el programa LAM.

Según Palacios, Wanda “está mejor, está tratándose, sigue con su tratamiento”. Además, reveló que cuando Nara se encuentra en Estambul, los médicos de Argentina la monitorean semanalmente sin excepción.

Kennys Palacios en "LAM", hablando de la salud de Wanda Nara. (Foto: captura de pantalla)

Una de las preguntas recurrentes ha sido por qué Wanda Nara no ha compartido públicamente su diagnóstico. Kennys Palacios ofreció su perspectiva al respecto: “Para mí, no está preparada y no estuvo preparada porque fue un bombazo que alguien lo dijo por ella”.

Esta declaración sugiere que Nara podría estar manejando la situación con discreción, eligiendo cuándo y cómo compartir detalles sobre su salud.

