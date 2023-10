El conmovedor gesto de Wanda Nara con una seguidora que le compartió cómo superó el cáncer

Wanda Nara, en medio de la incógnita por su estado de salud, anunció a través de sus redes sociales su próximo proyecto laboral en Italia. La mediática se embarcará en “Ballando con le stelle”, la versión italiana del popular programa de baile que conduce Marcelo Tinelli: El “Bailando”.

El anuncio generó una oleada de felicitaciones y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, pero uno de los comentarios capturó la atención de Wanda de una manera especial. Una seguidora compartió su conmovedora historia de superación, revelando que el año pasado fue diagnosticada con cáncer maligno y, gracias a tratamientos y su fe en Dios, logró superar la enfermedad.

En su mensaje, la fanática expresó: “Guerrera de la vida, me gustaría contarte mi testimonio. El año pasado me diagnosticaron un cáncer maligno”. Continuó explicando: “Hice los tratamientos, pero lo más importante es que puse toda mi fe en Dios. Los últimos estudios salieron excelentes y la oncóloga me dijo: ‘Esto fue obra de Dios’”.

Wanda Nara le dio "me gusta" al comentario de una seguirdora.

El gesto de Wanda Nara no se hizo esperar, y respondió al comentario con un “me gusta”, mostrando su agradecimiento hacia la seguidora por compartir su experiencia y su mensaje de esperanza.

Si bien Wanda no compartió públicamente detalles sobre su propio diagnóstico o tratamiento médico, está utilizando sus redes sociales para mostrar a sus seguidores el proceso que está viviendo. Recientemente, compartió una imagen en la que se la ve durante un procedimiento médico, acompañada de un mensaje reflexivo sobre los momentos difíciles de la vida y la importancia de mantener una perspectiva positiva.

La historia que publicó Wanda Nara en su Instagram.

“Una enfermedad. El miedo al esperar un resultado. Que esté mal alguien que amás. La vida es hermosa, pero tiene momentos grises, aunque yo siempre veo todo. Hasta lo malo positivo”, escribió, acompañando el mensaje con un emoji de corazón.

