Wanda Nara compartió una foto sacándose sangre: “El miedo al esperar un resultado”

Wanda Nara anunció su participación en Ballando con le stelle, la versión italiana del famoso programa de baile conducido por Marcelo Tinelli. La noticia generó inquietudes sobre su salud, considerando el desgaste físico que implica un certamen de estas características.

En un intento por aclarar la situación, Wanda compartió una selfie a través de sus historias de Instagram, revelando un momento íntimo mientras le realizaban una extracción de sangre.

Con ojos llorosos, expresó: “Una enfermedad. El miedo al esperar un resultado”. Estas palabras reflejan su preocupación y evidencian que está atravesando un momento delicado en términos de salud.

La foto que compartió Wanda Nara

Además, Wanda agregó un matiz reflexivo: “Que esté mal alguien que amas. La vida es hermosa pero tiene momentos grises”. A pesar de la adversidad, demostró su fortaleza al concluir: “Aunque yo siempre veo todo, hasta lo malo positivo”.

Estos comentarios confirman que la mediática se encuentra bajo tratamiento médico, abordando así las especulaciones sobre su estado de salud.

Qué había dicho Wanda Nara sobre su enfermedad

Anteriormente, en una entrevista con Telefe Noticias, Wanda reveló que estaba enfrentando una enfermedad y que se sometería a tratamiento con Fundaleu.

La situación de salud de Wanda Nara ha sido un tema sensible para ella, como indicó en una entrevista anterior: “Obviamente me sacudió la noticia, porque en un momento en el que yo todavía no entendía lo que tenía o no sabía qué era, tuve que salir a dar explicaciones”.

“Y, sobre todo, tuve que soportar gente que diga: ‘Lo está publicando ella, lo está diciendo ella...’. La gente que me conoce y la que me conoció ahora estando todas las noches al aire en un programa diario, sabe que nunca jugaría con una cosa así”, añadió.

A pesar de los desafíos de salud, Wanda Nara no deja que esto detenga su carrera. Confirmó su participación en Ballando con le stelle, compartiendo un video a través de las redes sociales del programa.

En el video, Wanda expresó: “Hola a todos. Vi que salió el elenco completo de Bailando con las estrellas. Pero Milly, te olvidaste de mí. Porque este año yo también estaré allí. Nos vemos muy pronto en Roma. Nadie ha dicho que será fácil, pero lo haremos. ¡Nos vemos!”

Seguí Leyendo