Wanda Nara admitió que estuvo con Keita Baldé, en medio de su escandalosa crisis con Mauro Icardi

La escandalosa separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi se convirtió en una extensa novela, al estilo turco. En medio de la polémica por la filtración de chats y fotos íntimas, la conductora habría reconocido una relación con el futbolista senegalés Keita Baldé mientras estaba separada del jugador argentino.

Wanda habría confesado que el vínculo se dio un año después del escándalo con la actriz China Suárez, cuando ella ya no tenía compromisos con su ex marido. La revelación fue dada a conocer por la periodista Estefanía Berardi en el programa Mañanísima, conducido por Carmen Barbieri.

Según lo expuesto por la panelista, Wanda afirmó: “Sí, salí con Keita. Fue un año después de lo de la China Suárez y Mauro. Yo estaba separada y no tenía que darle explicaciones a nadie”. Además, Berardi aseguró que el caso con el ex compañero de Icardi no fue el único, pero fue el que salió a la luz.

“No solo me dijo eso, porque ella no tiene nada que esconder. Ella no oculta ni niega nada. Me dijo que no solo salió con Keita, que cuando estuvieron separados, ella era una mujer soltera y que salió con otros chicos, pero que la diferencia fue que no lo publicaron, como con Keita”, explayó la periodista de eltrece.

Según contó la panelista, se trata de una campaña contra la modelo argentina, queriendo instalar que Wanda engañó a Icardi con este jugador senegalés. Nara afirma que no hubo traición en su matrimonio e, incluso, agrega que Keita también estaba separado en ese momento.

Sin embargo, la polémica se intensifica con declaraciones cruzadas. La exesposa de Baldé, Simona Guatieri, sostiene que la empresaria fue quien intervino en su matrimonio y lo destruyó. Guatieri aseguró que las imágenes y los chats demostrarían que la versión de Wanda no es cierta.