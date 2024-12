Salieron a la luz los chats con las pruebas de que Wanda le fue infiel a Icardi en su casa con Keita Baldé

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo con la filtración de conversaciones que reflejarían una infidelidad de la empresaria con el futbolista senegalés Keita Baldé, excompañero de equipo de Icardi. Los mensajes, revelados en las últimas horas, muestran un cruce tenso entre ambos, donde Icardi asegura tener pruebas del encuentro en la propia casa familiar.

En un intercambio de WhatsApp que publicó Juariu en sus redes, Icardi le exigió a Wanda que le muestre las conversaciones con Keita Baldé. Este pedido surgió luego de que el futbolista comparara la situación con el escándalo que involucró a Wanda y la China Suárez en 2021, cuando él accedió a mostrarle sus mensajes con la actriz.

Salieron a la luz los chats con las pruebas de que Wanda le fue infiel a Icardi.

Sin embargo, Wanda se negó rotundamente. Según los mensajes filtrados, justificó su decisión argumentando que Icardi podría enviarle las pruebas a Simona, la ahora exesposa de Keita Baldé, lo que generaría un conflicto mayor.

”En mi casaaaa. No lo puedo creer. Por quéeeee”, escribió Icardi en medio del intercambio, dejando en claro su angustia. En otro mensaje, expresó: ”Dios, no me merezco esto, por qué”, junto con videos que, según trascendió, muestran a Keita Baldé en la casa familiar.

La amenaza de Mauro Icardi a Wanda Nara con un video íntimo

Uno de los puntos más polémicos de esta filtración es la existencia de un video íntimo, grabado por las cámaras de seguridad de la vivienda, donde se vería a Wanda y Keita Baldé en situaciones comprometedoras. En los chats, Icardi habría amenazado con difundir estas imágenes, aumentando aún más la tensión entre ellos.

Yanina Latorre, quien siempre está al tanto de los conflictos mediáticos, aseguró en su streaming que tuvo acceso a la grabación. Aunque no mostró el material, describió las imágenes frente a sus compañeros. ”Juré no mostrarlo, pero tengo la primicia”, afirmó mientras revisaba su celular.

Salieron a la luz los chats con las pruebas de que Wanda le fue infiel a Icardi.

Al ver el video, Fefe Bongiorno expresó: ”Pero esto nunca se vio. Es mucha intimidad”. Latorre completó: ... Mirá, están felices. ¿Ves? Se tira en la cama...”.

Con estas pruebas, el foco vuelve a estar sobre Wanda, quien se encuentra en una posición difícil. La empresaria y conductora de Bake Off aún no ha emitido un comunicado oficial sobre las acusaciones, mientras que Icardi se mantiene activo en redes, dejando entrever su enojo.