Yanina Latorre volvió a encender las redes con una revelación que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. A través de sus historias de Instagram, la conductora de Yanina 107.9 expuso capturas de pantalla de una conversación que mantuvo con una persona cercana a la empresaria donde le contaron cuál es el peor miedo de la conductora de Bake Off Famosos.

Según lo revelaron, Wanda estaría “obsesionada” con la actriz, ya que los rumores indicarían que Icardi y la China mantienen una relación y van en serio.

Yanina Latorre reveló cuál es el peor miedo de Wanda Nara con la China Suárez. Captura de Instagram.

El dato más impactante que compartió Yanina tiene que ver con el supuesto mayor miedo de Wanda, un embarazo de la China Suárez. “Se muere si ella queda embarazada, es su mayor miedo”, le escribieron a Latorre.

Además, esta persona agregó que este sería el principal temor de la empresaria en el contexto de una separación marcada por escándalos mediáticos y tensiones familiares.

Según el testimonio que recibió Yanina, Wanda estaría “desesperada” porque por primera vez en cinco años ve un cambio en el comportamiento de Icardi. “Está reaccionando diferente”, señalaron desde su círculo íntimo, dejando entrever que el futbolista podría estar afianzando un vínculo con la actriz, lo que aumenta la ansiedad de Wanda.

En el relato, Latorre destacó el contraste entre la postura de Wanda y la actitud de su entorno. Mientras la empresaria parece enfocada en este posible vínculo entre Icardi y la China, sus familiares habrían mostrado cierto descontento con el romance que ella mantiene con L-Gante.

“A toda su familia no le queda otra que defenderla, pero no les parece el show con elegante”, señaló Yanina, dejando entrever que la relación con el cantante de cumbia 420 no cuenta con el apoyo total de su círculo más cercano.

La posibilidad de un embarazo por parte de la China Suárez se presenta como el escenario más temido por Wanda, según la conversación filtrada por Latorre.