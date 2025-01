Wanda aseguró que la China quiso seducir a L-Gante: “Le encontré mensajes de alto voltaje”

Wanda Nara habló con Ángel de Brito, al aire de LAM (América), sobre la China Suárez. En ese marco, no solo dio a conocer detalles del romance de la actriz con Mauro Icardi, sino que también reveló que le mandó mensajes hot a L-Gante, su actual pareja. “Tiene una obsesión enorme. Yo en París le encontré a Elián mensajes con ella de alto voltaje”, lanzó.

“¿Por qué le escribía a L-Gante?”, le consultó Ángel de Brito. “Tenía una obsesión enorme, no sé, no sé. Que terminó él en la casa de ella y un montón de cosas, y mi historia con él se sabía, que yo había estado en el momento que yo estuve separada de Mauro. Esto era de público conocimiento”, respondió la mediática.

Y manifestó enojadísima: “Mucha gente se calló. (Eugenia) Tobal se calló, Pampita se calló. Yo no me voy a callar. No siento que callarse sea la mejor manera. Y hay otras mujeres que no voy a nombrar, porque eligieron no exponerse y seguir con sus matrimonios a pesar de que esta mujer se metió en su familia, pero yo no, yo no me voy a callar. Cada vez se van a enterar más cosas”.

Wanda Nara habló del romance de Mauro Icardi con La China Suárez

Respecto a la China, Wanda aseguró que Mauro decía que era “la más fácil de Argentina” y “que tenía olor”. “Le dije a Mauro ‘tené los huevos de agarrar a esta mina de la mano’, pasa que no los tiene, porque siempre la basureó, habló las peores cosas. Que era fácil, que era regalada, que tenía olor. Dijo cosas terribles y no me las dijo a mí, se las dijo a todo mi entorno”, amplió.

“Mauro dijo que iba a embarazar a La China”, arremetió luego Wanda, hablando del tema como nunca antes lo hizo. “Niega haber pasado Navidad con esta mujer, que las nenas la conozcan. Niega estar de novio. El chofer me hizo llegar que la mujer esta está viviendo con sus hijos en la casa de Mauro con mis hijas. Ella debe estar despechada porque en su momento él no la eligió”, agregó.

Quebrada en llanto, Wanda contó además que la casa donde está viviendo ahora Mauro era “la casa de sus sueños” y que el dueño de la inmobiliaria lo sabía. Finalmente, el futbolista terminó comprando esa vivienda para él.

