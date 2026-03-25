"Tengo 15 años de paz": Emily Ceco habló tras la condena a Santiago Martínez

Emily Ceco , exparticipante de Love Is Blind , habló tras la condena a 15 años de prisión que recibió su expareja, Santiago Martínez. El hombre fue hallado culpable por los delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidio en grado de tentativa agravado por ser en un contexto de violencia de género y también lesiones leves reiteradas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la joven se mostró profundamente conmovida luego del fallo del Tribunal de Morón este miércoles y expresó el alivio que siente tras el proceso judicial iniciado en febrero de 2025. “No lo puedo creer. Siento que ya terminó. No quiero festejar porque obviamente está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz ”, expresó a Puro Show.

En ese sentido, destacó que la sentencia representa justicia no solo para ella: “Se hizo justicia por mí. Se hizo justicia por Nicole, se hizo justicia por Carolina, se hizo justicia por Pamela, que t ambién fueron víctimas de Santiago Martínez. Tal vez no se sepan sus nombres, pero también lo sufrieron”. Además, la joven consideró que la condena tiene un efecto reparador y afirmó: “Tengo quince años de tener paz”.

Emily Ceco habló en #PuroShow después de la condena a su ex: "En la sentencia me temblaba el cuerpo". @puroshowok pic.twitter.com/mPcF1pfhq8

Sin embargo, también manifestó su preocupación por el futuro: “No sé qué va a suceder cuando él salga, pero espero que la justicia me acompañe también cuando él quede en libertad”.

En febrero de 2025, Emily Ceco denunció a su exmarido por violencia de género e intento de femicidio y este miércoles recordó el momento de violencia que vivió: “Él intentó matarme cuando yo le di todo de mí. Todo le di, no hay nada que no le haya dado”.

Durante el proceso judicial, Emily aseguró que atravesó momentos difíciles y denunció hostigamiento por parte del entorno del acusado: “Mientras yo declaraba se escuchaba a la madre riéndose, las agresiones a través de las redes sociales de parte de familiares de él. Entonces, de eso tengo miedo. Yo quería irme en paz y no volver a tener contacto con esa gente”.

Emily Ceco Emily Ceco recordó el momento de violencia que vivió con su expareja Santiago Martínez Web

Sobre el momento en que se conoció la sentencia, relató: “Me empezó a temblar todo el cuerpo. Tenía muchísimo miedo”. También recordó que su ex pareja le pidió disculpas y le dijo que aún la amaba, lo que generó una reacción en su familia: “Yo no dije nada, pero mi hermano se extralimitó y le dijo: ‘Tanto que la amabas, casi la matás"

Ceco destacó el acompañamiento que recibe en este proceso y subrayó la importancia de la salud mental: “Estoy contenida psicológicamente. Mañana tengo turno con la psicóloga a las nueve de la mañana. Tengo a mi familia que me acompaña. Todos me dan una contención y hasta se dan cuenta cuando tengo algún pensamiento medio feo”.

Además, dejó un mensaje para otras personas que atraviesan situaciones de violencia: “Que no tengan miedo de enfrentarse a la justicia. Comprendo que es una situación que no le deseo a nadie, pero la justicia escucha. A mí por lo menos me escuchó y espero que mi caso marque un precedente, porque no esperaron a que me maten para darle una condena como corresponde”.

Santiago Martínez ya tenía denuncias por violencia de género

La joven también reveló que otras exparejas de Martínez se contactaron con ella: “Me han mandado mensajes, capturas de pantalla de cómo las ha dejado. Hay una chica que la arrastró una cuadra de los pelos por San Pablo. Lo denunció y la Justicia no siguió por amiguismo, porque lo conocían”, relató

Sobre el final, Emily advirtió: “Espero que se termine esto pronto, que se terminen los Santiago Martínez, que ninguna mujer le crea, porque es una persona que te envuelve en tantas mentiras. Miente con una naturalidad, que le llegás a creer cualquier cosa. No, chicas, no caigan en Santiago”.