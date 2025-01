“Esto es violencia”: la grave situación por la que Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi

Mauro Icardi habría dejado sin obra social a Francesca e Isabella, sus hijas con Wanda Nara, y a Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que la empresaria tuvo con Maxi López, pero que el futbolista considera como propios. Sin embargo, este jueves Wanda rompió el silencio y realizó una fuerte denuncia pública. “Con las nenas no. Cortar la obra social de cinco menores, dejar de pagar el colegio, no pagar alimentos”, expresó la conductora de Love is Blind en sus historias de Instagram, donde acumula 17 millones de seguidores.

Además, se refirió a la relación de sus hijas con Eugenia “China” Suárez, con quien Icardi estaría viviendo un romance y formando una familia ensamblada. “Hacerlas vivir con una mujer que no es su mamá y prohibirme hablar con mis hijas en Navidad y a diario... Esto es violencia. ¿Quiero justicia. Existe?”, sentenció Nara, donde dejó en claro su enojo y preocupación por la situación.

Esta publicación llegó en medio de rumores sobre una posible reconciliación entre Icardi y Wanda, alimentados por un supuesto mensaje que ella habría enviado al futbolista. Según Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV), Wanda le habría escrito: “Te extraño, ¿y si volvemos? ¿Sería muy loco, no? Sí, sería un loco”. Aunque Ochoa no mencionó explícitamente a los involucrados, los usuarios especularon rápidamente que se trataba de Nara e Icardi.

Esta serie de declaraciones y rumores mantienen en el centro de atención a Wanda Nara e Icardi, quienes enfrentan un momento delicado en sus vidas personales.

En DDM (América TV), la periodista Tatiana Schapiro aclaró la situación tras comunicarse directamente con Wanda. “Le pregunté si se lo había enviado a Mauro, a lo que me respondió que es falso y agradeció por chequear. Además, me aseguró que no hay ninguna posibilidad de volver con él. Por último, al preguntarle sobre su relación con L-Gante, me confirmó que ‘están bien’”, sostuvo.