“Vidas Posibles” estrena en la cartelera mendocina: cuándo y dónde es la función

Un nuevo estreno ilumina la cartelera local. Se trata de la obra “Vidas Posibles”, con la actuación de Sandra Viggiani y Melisa Lara, bajo la dirección de Verónica Manzone, quien además forma parte de la dramaturgia final junto a Sara Spoliansky.

Esta propuesta trae nuevamente a Viggiani a la escena teatral, que ahonda en temáticas como el recuerdo, la memoria, el pasado y revisar lo que acontece. La obra estrena el viernes 10 de noviembre, en la sala Cajamarca. Las entradas se puede reservar por whatsapp al 2613321001.

La obra estrena este viernes, en la sala Cajamarca.

¿De qué trata Vidas Posibles?

Vidas Posibles es una experiencia teatral compuesta por momentos de intimidad, profundidad, juego y humor. La obra se construye a partir de dos actrices que abren sus archivos personales y con ello despliegan una serie de acontecimientos frente a los y las espectadoras.

“El proceso de trabajo consistió en revisar estos archivos: fotografías, cartas, postales, recuerdos familiares. Al improvisar a partir de los documentos nos encontramos muchas veces con rostros, situaciones o nombres que no reconocíamos. Ésto de algún modo fue visto como una oportunidad ya que si no lo recordamos podemos inventarlo, podemos darle vida y esa es la magia del teatro”, cuenta la directora Veronica Manzone sobre el proceso de creación.

Y detalla: “La idea de vidas posibles surge al pensar en esas personas de las fotos y en la intención de reconstruir las ausencias que se encuentran en todo archivo. A su vez, el juego nos llevó a pensar en todo aquello que no se puede registrar pero que existió como dice un texto de la obra: “de los momentos más importantes de mi vida por suerte no hay fotos”.

Luego de un arduo proceso creativo, el grupo de artistas que se unió en el proyecto al perseguir el deseo de trabajar juntas, en una obra que refleja la intimidad propia y se acerca a lo real.

La obra interpretada por Sandra Viggiani y Melisa Lara estrena en la sala Cajamarca.

“Durante el proceso de creación fuimos enfrentando esto desde el juego, de tal manera que los límites entre lo real y lo ficcional se volvieran confusos. Hay recuerdos o situaciones que son reales y se relatan tal cual sucedieron y otros que no, que están intervenidos por la ficción y el juego de la representación. Nos interesa ese intermedio: no poder distinguir qué es real de lo que no. Porque en última instancia no es el objetivo, ni es lo importante. Lo que sí importa, al menos para nosotras, es que quienes espectan puedan conectarse con esas vidas posibles y esa singularidad, para que desde allí puedan revisar, recordar y conectarse con algo propio”, apunta la directora.

- ¿Qué temas aborda?

-Se trata de una obra que tiene muchas capas de sentido y quien mira puede hacer su propia dramaturgia. Pero podemos decir que la obra trabaja con algunas ideas que han sido motor y que atraviesan toda la propuesta: el recuerdo y la acción de hacer memoria; el archivo y el anarchivo, es decir, todo lo que no puede ser registrado y documentado pero que existe/existió; la pregunta incómoda: ¿cuánto tiempo pasará para que seamos nosotras esas de las fotos de las cuales nadie sabe nada? Lo efímero; la identidad y los vínculos.

Para agendar: dónde y cuándo ver “Vidas Posibles”

La obra “Vidas Posibles” estrena el viernes 10 de noviembre, a las 21.30 horas, en la sala Cajamarca (España 1767, Ciudad).

Las entradas tienen un valor de $2200 y se pueden reservar mediante whatsapp al 2613321001. La obra continúa en cartel, los viernes 10, 17 y 24 de noviembre.