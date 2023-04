Vicky Xipolitakis, en su peor momento: la Justicia falló a favor de Javier Naselli y no podrá apelar

Vicky Xipolitakis atraviesa un momento complicado luego de que la Justicia falló a favor de su ex y padre de su hijo, Javier Naselli. La artista denunció al hombre por violencia de género y este miércoles fue sobreseído de todo lo que se lo acusó.

La periodista, Karina Iavícoli, contó en Intrusos los detalles de un fallo que la exvedette no podrá apelar. “Es un fallo demoledor para Vicky Xipolitakis. Fue sobreseído de todo lo que lo acusó”, explicó la panelista.

“En su momento, Vicky lo acusó por amenazas, lesiones agravadas (en contexto de violencia de género) y turbación de la propiedad. Para la Justicia nada de lo que escuchamos durante todos estos años es real”, agregó sobre un tema que la griega enfrentó durante años.

Además, resaltó que “Naselli le ganó esta batalla tremenda para él. Porque Naselli tuvo que cambiar toda su vida para poder revincularse con Salvador, que hoy tiene 4 años”.

“Naselli vive 15 días en Estados Unidos, para cumplir con su trabajo, y 15 días en la Argentina. El fallo es absolutorio y no da lugar a los abogados a apelar. Vicky no tiene cómo apelar esto. Naselli está feliz”, detalló Iavícoli sobre cómo se organiza el ex de Xipolitakis para poder estar a su hijo, a quien por años no pudo ver.

Divorcio en marcha. Vicky Xipolitakis acusó a Javier Naselli de violencia de género. (Captura video)

Javier Naselli habló tras haberle ganado a Vicky Xipolitakis en la Justicia

Mientras hablaban del tema, la periodista Maite Peñoñori se comunicó con Naselli y obtuvo declaraciones del hombre que pocas veces accedió a hablar con la prensa. Incluso Vicky optó por una actitud similar, para evitar hacerlo aún más mediático.

La panelista relató las palabras del padre de Salvador, el hijo que tuvo con la actriz: “El daño a mi reputación queda. Fui injustamente acusado. Y ni hablar que el mayor daño es a mi hijo”.

Y fue contundente a la hora de referirse a la panelista de Cortá por Lozano (Telefe): “Ella sigue poniendo denuncias que manchan los encuentros con mi hijo sin necesidad”.