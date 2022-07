Javier Naselli disparó contra Vicky Xipolitakis: “Me robó a mi hijo”

Vicky Xipolitakis y Javier Naselli se enamoraron hace varios años atrás, tuvieron a Salvador Uriel y después todo fue violencia y escándalos que llegaron a la justicia. Siempre se la escuchó a la modelo hablar en contra del empresario pero ahora fue él quien hizo un fuerte reclamo.

Naselli asegura que Vicky tiene secuestrado a su hijo en común con el fin de pedirle plata. “Me robaron a mi hijo. Así de simple. Hace 8 meses que no me lo dejan ver”, escribió el hombre en un mensaje que leyó Ángel de Brito en “LAM”.

Vicky Xipolitakis mostró el nuevo departamento en el que vive junto a Salvador Uriel en Lanús.

“Es por el truco de su nueva mentira y la perimetral que logró en Lanús”, sumó el empresario. En diciembre, Xipolitakis denunció al padre de su hijo de golpear al niño y al respecto, Javier exclamó: “La última vez que lo vi, junto a mi mamá y la trabajadora social, fue a principios de diciembre ahí jugamos bárbaro y ella sin estar, ni ver nada, dijo que yo le pegue a Salvador. Entonces una jueza de Lanús puso una perimetral sin ni siquiera consultar a la trabajadora social que estaba ahí”.

Vicky Xipolitakis renovó sus votos matrimoniales con Javier Naselli

“Mi hijo ya ni sabe quién soy. Lo logró. Es una sin corazón. La víctima verdadera, es Salvador a quien lo dejaron sin papá. Quiero verlo pero no se puede. Tiene comprada a esa jueza de Lanús y a la de Capital no le interesa nada, sino no hubiese dejado pasar 8 meses sin aceptar ni responder mis peticiones”, protestó el hombre.

Y concluyó: “Parece que a nadie le interesa la malicia de esta chica, su vida de mentiras y obvio que a nadie le interesa hablar de que Salvador no tiene padre, por culpa de esta secuestradora. Quiero que me devuelva a mi hijito que me lo arrebataron para pedir plata a cambio”.

Javier Naselli y las pruebas en la justicia de que Vicky Xipolitakis y Fernando Burlando mienten

Hace unos meses atrás, Javier Naselli presentó ante la justicia sus pruebas con las que acusaba a Vicky Xipolitakis de mentir con sus papeles presentados en la causa por violencia de género. Además dijo que Fernando Burlando, el abogado de la blonda, sabía que era todo mentira.

En el programa “A la tarde” se leyeron los mensajes de WhatsApp entre el empresario y una amiga en los que él decía: “Además de todo lo que te conté Yanina decime que posta Elba (Abogada de Vicky Xipolitakis) se acaba de enfurecer muchísimo con VX (Vicky Xipolitakis) porque en el programa de Vero (Lozano), Vicky develó que Elba era abogada de canje y eso no le hace ninguna gracia a ningún abogado”.

Javier Naselli y su hijo en uno de los encuentros.

“Entonces Elba habló con Fernando Burlando sobre lo vertido en ese programa y Fer (Fernando Burlando) le dijo a Elba que él sabía que las marcas que Vicky (Xipolitakis) fue a registrar en su cuello, muchas horas después de que yo salí de mi casa, ella se las hizo hacer con Leonardo Fourcade y Lucas Diez, sus dos amiguitos, cómplices y piratas que la acompañaban en sus andanzas . Por ese motivo Burlando (Fernando) renunció”, dijo también.