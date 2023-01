Valeria Lynch habla antes de actuar en Lavalle: “Ahora que estoy en un lugar de privilegio disfruto mucho”

En pleno lanzamiento del tema de Shakira con BZRP “Bzrp. Music Session #53″, donde la colombiana expresa toda su bronca y dolor ante la separación de Gerard Piqué, en la historia de la música siempre hubo canciones de desamor, que sin pensarlo se convirtieron en éxito.

Y Valeria Lynch ese capítulo lo cumplió en plena década del ‘80, cuando temas como “Qué ganas de no verte nunca más” se convirtieron en un himno de su repertorio y de la vivencia de muchas mujeres ante una ruptura amorosa.

“En otra época hice baladas de amor despechadas. En los ‘80 era una revelación, ahora es más de lo mismo. Con ‘Qué ganas de no verte nunca más’, es al día de hoy que si no hago ese tema el público me mata. Han pasado las modas, el tiempo y no pierde vigencia. A veces garpa hablar de desamor, que no todo sea color de rosas. A veces la gente se solidariza más con alguien que está pasando un mal momento que con alguien que está todo bien”, comenta la cantante, sin haber escuchado todavía el explosivo hit de Shakira.

Justamente ese tema compuesto por Alejandro Vezzani, el mismo autor de “Señor amante”, son parte de los infaltables (¡e infalibles!) del repertorio de Valeria Lynch. “Esas canciones no pueden faltar, porque en distintas circunstancias la gente ha tenido historias de vida. Más que de amor o desamor, son historias de vida”, resalta la artista popular, que regresa a Mendoza el sábado 21 de enero, para actuar en el Festival del Melón y la Sandía en Lavalle.

-Pero ha cambiado el lenguaje para expresar una historia de amor.

-En la época donde yo fui una explosión, en los ‘80 y ‘90, había más metáforas para escribir. Los autores escribían de otra forma, daban a entender las cosas, pero no eran tan directos, se metían mucho en la imaginación de quien escuchaba la canción. A mí me gusta un poco que sea así, porque no está todo dicho, sino que la gente lo define y analiza de acuerdo a cada experiencia.

Disfrutar del presente y la cosecha

A sus 71 años, Valeria Lynch disfruta del hoy. La presentación en Mendoza el próximo sábado será la última en Argentina, porque luego se instalará nuevamente en Uruguay, donde es jurado del reality “La Voz” y “La Voz Kids”.

En el medio continúa la grabación de su próximo disco de baladas, cuya producción es del músico y su pareja Mariano Martínez.

-Volvés a Mendoza y a un festival, donde la experiencia con el público es diferente a los shows en los teatros.

-Así es. Me gusta volver, porque me gusta ir al interior de las provincias, donde la gente espera los grandes festivales para ver a sus artistas favoritos. Los festivales son diferentes, hay más público que llega desde temprano y después de la pandemia, con esto que de a poco nos acomodamos. Parece mentira que ya van a ser tres años del 2020. Y está bueno porque cada encuentro con el público es de mucha fiesta.

Valeria Lynch junto a Mariano Martinez en el escenario del Stadium Arena Maipú. / Foto: Los Andes

-Mirando hacia atrás, ¿en qué te cambió la pandemia?

-A mí me pasó que el 2021 lo tengo borrado de mi cabeza, se me pasó muy rápido. Y en el 2022 ya me normalicé. No sé si me cambió, pero disfruto de todo. Ahora estamos viajando muchísimo con Mariano a Uruguay. Hago el show de Mendoza y me voy a Uruguay y me instalo para ser jurado de “La Voz Kids” y “La Voz”, que fue un éxito el año pasado. Estaré tres meses allá y también haré shows. Bastante activa.

-¿Qué podés adelantar de tu próximo disco de baladas?

-Viene re bien. Mariano está haciendo la producción musical y la pasamos muy bien, yo aprendo mucho a su lado y él también. Somos muy mente abierta y trabajamos sin prejuicios. En la música es muy común que nosotros nos pongamos prejuicios. Si hacés rock, no hacés balada, y eso para nosotros no existe. Por eso funcionamos tan bien musicalmente.

-Tenés un cálido presente, entre tus proyectos y tu vida, que compartís con Mariano.

-Es un renacer de alguna manera. Sobre todo espiritualmente y musical, y disfrutando de este amor que me toca vivir. Y estoy asombrada todo el tiempo. Encontré un súper compañero, al principio los dos teníamos un poco de miedo y de repente nos dimos cuenta que las cosas son inevitables y cuando tienen que suceder, suceden. Y así empezamos, estamos contentos, felices, disfrutando sin prejuicios.

-Tu experiencia con Mariano viene a dar por cuenta esto de ser feliz derribando cualquier prejuicio.

-A esta altura de mi vida vivo el presente. Vivo el hoy y lo que me depara la vida, lo tomo o lo dejo. En estas circunstancias tengo una felicidad al alcance que es él y no lo dejo pasar. Tengo mucha vida vivida, muchas experiencias que no fueron del todo buenas. Por eso la disfruto al máximo y lo grito a los cuatro vientos. Soy muy de exteriorizar todo, lo bueno y lo malo.

-Hay que vivir muchas experiencias para plantarse frente a la vida y encontrar la felicidad.

-Esta relación es para eso, para disfrutar, para pasarlo bien, para aprender, para ser compinches. Y todo eso lo tengo, así que si me lo pierdo soy una tonta (ríe).

-¿El disco de baladas cuándo saldrá?

-No tenemos mucho apuro, estamos trabajando de a poco. Tenemos cuatro o cinco temas grabados y en octubre haré un Gran Rex, que es el escenario obligado, y esa será la excusa para presentar algunas canciones nuevas. Son unas baladas tremendas y estoy re contenta de grabar otra vez un disco de baladas. Románticas y las que tienen poder y potencia.

-Próximamente en el playlist de las plataformas estarán Shakira y Valeria Lynch.

-(Ríe). Sí. Apenas tengamos temas terminados los vamos a subir a las plataformas, para que la gente conozca las nuevas canciones.

-¿Te inquieta la permanencia?

-No. No me detengo a pensar en eso. Por suerte la gente me sigue, sigo llenando lugares, no solo acá, sino en el exterior. Estuve en Chile y me fue espectacular. Ya pasé la barrera de pensar en cómo me irá. Tengo un público muy fiel, que no me abandona. Y los artistas tenemos altibajos y en esos momentos ellos estuvieron siempre. Y ahora que estoy en un lugar de privilegio disfruto mucho y estoy agradecida. Miro para atrás y veo que lo que hice es mucho. Por eso estoy agradecida, disfruto de la vida y miro para adelante. No me creo grandes expectativas ni grandes proyectos, sino que voy viendo paso a paso qué es lo que se me presenta. Y tengo la suerte de poder elegir.

-Y a la par la docencia.

-También tengo catorce escuelas en todo el país, reabrí la escuela en Uruguay, y me ocupo de eso, tomo exámenes, trato de estar presentes. Y hace treinta años que tengo las escuelas y me dan mucho aprendizaje como docente y puede abrirles puertas a chicos que recién empiezan, y eso es reconfortante.

Un clásico del verano lavallino

El sábado 21 y el domingo 22 de enero se realizará la 36° edición de este Festival del Melón y la Sandía, en el predio municipal del distrito de Costa de Araujo, en Lavalle.

El 21 y 22 de enero, se realizará el clásico encuentro en Lavalle.

En la primera jornada, Valeria Lynch será la artista foránea que encienda el escenario del predio. Además se presentarán Los Nombradores, Simplemente Los Cantores del Alba, Amuray y el humor de Turrón Juárez.

El domingo se presenta la banda La Skandalosa Tripulación junto a La Klave, El Mambo, Che Compadre, Agarrate Rolo y Lucas Bustos.

Las entradas se consiguen a través del Entradaweb.com.ar a un precio popular de mil pesos. Con la compra de la entrada, el público participa de un sorteo de 150 mil pesos.