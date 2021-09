Valeria Lynch y Mariano Martínez estuvieron con Jey Mammon y revelaron cómo empezó su noviazgo

Es una de las primeras veces que Valeria Lynch y Mariano Martínez aparecen juntos en la televisión para hablar de su historia de amor que comenzó a escondidas y que ahora está más consolidada que nunca. La pareja visitó a Jey Mammon y se animó a revelar datos desconocidos de su relación.

“¡Qué pareja hermosa!”, dijo el conductor de “Los mammones” para presentar a los músicos que están juntos desde hace unos años; en 2017 comenzaron a cruzar miradas cuando el músico de “Attaque 77″ le produjo a la rubia el disco “Extraña dama del rock”.

“Bajó el rating, ¿no? porque seguro había gente que pensaba que iba a venir el actor...”, lanzó el músico como broma por su nombre que coincide con el del actor.

Los artistas de la música conviven y durante la cuarentena armaron su propia huerta en su casa, un sueño de Mariano que es vegetariano desde los 18 años. “Yo dejé de comer carne, para acompañarlo a él”, contó Valeria.

Mariano Martínez y Valeria Lynch hablaron de su noviazgo en Los Mammones

Sobre los comienzos del noviazgo, el guitarrista reveló: “Me llamó Álvaro Villagra, el dueño del estudio en el que Valeria iba a grabar su disco. Y me dijo: ‘Valeria va a grabar ‘Arranca corazones’”, frase que Lynch completó: “A mí me gustaba ese tema. Yo conocía a Attaque, pero nunca habíamos estado frente a frente con Mariano. Y cuando lo vi dije: ‘No’”.

“Yo llegué al estudio y ella estaba con Gastón, el pianista del disco, tocando y sacando tonos. Llegué y me senté a un costado... Nadie me hablaba”, recordó él y su mujer comentó: “Él no hablaba nada. Yo decía: ‘Este no habla’. No hablamos. Se me ocurrió una idea y dije: ‘En esta parte, por ahí queda mejor tu voz... acá puede ir la guitarra...’”.

“Después empecé a acompañar a Valeria en sus shows, porque estaba presentando un material nuevo. Yo tocando en los shows de Valeria Lynch, una experiencia increíble”, soltó Martínez y la cantante dijo: “Yo veía que desde afuera él me observaba mucho, ¿viste?”.

En la sección “Las 21 de las 21″, la pareja se animó al cuestionario de Jey y allí fue que el rockero reveló que su tema favorito de Valeria era “Mentira”, mientras que “Soldaditos”, de A77aque, es el de ella.

“¿Alguna vez tuvieron ganas de decirse: ‘¡Qué ganas de no verte nunca más!’”, preguntó el conductor y la respuesta fue contradictoria: ella dijo no y él, sí. “Es normal que en algún momento uno dice: ‘Hoy sí, hoy no, hoy estamos bien, hoy más o menos...’”, se justificó Mariano y con una sonrisa en el rostro, ella comentó. “Esta noche hablamos”.

“¿Son la pareja con más onda del ambiente de la música?”, preguntón Mammón y ambos exclamaron: “Claro que seeee”.

Qué cantaron Valeria Lynch y Mariano Martínez en “Los Mammones”

Como cada noche, Jey Mammon realizó un show musical con los invitados. Él se puso al piano, Mariano agarró una guitarra y Valeria el micrófono. Entre los tres cantaron un set increíble de canciones de ambos.

“Me das cada día más”, “Qué ganas de no verte nunca más”, “Arranca corazones”, “Piensa en mí” y “Hacélo por mí”, fueron parte de la parte musical del programa de América.