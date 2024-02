Una por una, así se llamarán las canciones del nuevo álbum de Taylor Swift y qué significan

Taylor Swift ha causado furor con la revelación de los nombres de las canciones de su próximo álbum “The Tortured Poets Department”.

La cantante estadounidense confirmó tanto la cantidad como los títulos de las canciones que formarán parte de su nueva producción, la cual está programada para estrenarse el 19 de abril.

La noticia fue anunciada a través de las redes sociales de Taylor Swift, donde compartió una imagen que parece ser la portada del álbum.

En esta imagen, sobre la espalda de la cantante, se lee “I love you, it’s ruining my life” (“Te amo, lo que está arruinando mi vida”), junto con el nombre de las 17 canciones del álbum.

Fortnight - Quincena

The Tortured Poets Department - El Departamento de Poetas Torturados

My Boy Only Breaks His Favorite Toys - Mi Chico Solo Rompe Sus Juguetes Favoritos

Down Bad - En Problemas

So Long, London - Hasta Luego, Londres

But Daddy I Love Him - Pero Papá, Lo Amo

Fresh Out the Slammer - Recién Salido de la Cárcel

Florida!!! (ft. Florence and the Machine) - ¡Florida!

Guilty as Sin? - ¿Culpable como el Pecado?

Who’s Afraid of Little Old Me? - ¿Quién le Tiene Miedo a una Vieja Como Yo?

I Can Fix Him (No Really I Can) - Puedo Arreglarlo (En Serio, Puedo)

Loml - Amor de mi Vida

I Can Do It With a Broken Heart - Puedo Hacerlo con un Corazón Roto

The Smallest Man Who Ever Lived - El Hombre Más Pequeño que Jamás Haya Vivido

The Alchemy - La Alquimia

Clara Bow - Clara Bow