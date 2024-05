Una gala de ballet con dirección de la maestra Lidia Segni llega al teatro Independencia

La compañía ABA (Arte Ballet Argentina), dirigida por la reconocida maestra y coreógrafa Lidia Segni vuelve a Mendoza con una nueva gala de ballet.

Este año presentará una propuesta con nuevo repertorio, pero misma excelencia: la Gran Gala de Ballet Arte Balleto Argentina y Las Estrellas del Colón”. Un elenco de diez bailarines de distintas compañías como el Ballet Argentino de la Plata, del teatro Colón y de Córdoba, brindarán este espectáculo, tras la excelente repercusión que tuvo el espectáculo el año pasado.

La presentación será el lunes 27 de mayo, en el Teatro Independencia. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

¿De qué se trata la Gala de Ballet?

La reconocida maestra y coreógrafa Lidia Segni reúne en esta producción a destacadas figuras de la danza para desplegar sobre el escenario una puesta que transita los más conocidos pas de deux del ballet clásico y del ballet contemporáneo.

Una nueva propuesta excepcional que después de una gira en Uruguay, comienza una serie de presentaciones por distintas ciudades del país, y el próximo 27 de mayo llega a Mendoza.

“Vamos con un espectáculo diferente. El año pasado fuimos con una gala, que eran todos pas de deux de los grandes ballet clásicos en la historia de la danza. Esta vez, vamos con cuatro pas de deux diferentes a los del año pasado, pero hacemos un final del ballet en conjunto, que es “Bésame” de Ana María Stekelman y trabaja toda la compañía al mismo tiempo. Ese cuadro levanta mucho el espíritu que es lo que más necesitamos”, comenta la maestra y coreógrafa Lidia Segni.

El espectáculo contará con la presencia del bailarín Jiva Velázquez, primera figura del Teatro Colón, y de la bailarina Caterina Stutz, también integrante del cuerpo estable del ballet de la célebre sala. De la gala también participarán los bailarines Romina Panelo, Emanuel Gómez, Julieta Morchio, Daniel Altamirano, Sol Rourich y Benjamín Parada.

“La verdad que nos han recibido muy bien en todas partes, porque volvemos al mismo escenario y con gran éxito. En Montevideo y Punta del Este agotamos las funciones, y nos volvieron a llamar. Y pensamos seguir trabajando, sumando otras ciudades a las que no fuimos. El problema de las provincias es la lejanía, y como en la compañía hay bailarines del Ballet Argentino de la Plata, del Colón y de Córdoba, tenemos que coincidir con la agenda que ellos tienen. En julio nos presentaremos en Tucumán, y en agosto hacemos Santa Fé, Rosario y Córdoba”.

Una vida dedicada a la danza que no se detiene

“Nunca me propuse cuando iba a terminar, para mí es todo una continuidad. Nunca me propuse un final, el físico y la mente lo dirá. Todo depende de la salud, nunca tuve problemas de salud, me cuido mucho. Y por suerte hoy tengo mucho trabajo”, comenta Ligia Segni que a sus 80 años sigue vigente, tanto con su compañía, como formando bailarines, dictando clases en distintos países y llevando a la danza clásica con la excelencia que siempre la caracterizó.

Como coreógrafa dirigió el Ballet del Teatro Colón, el Argentino de la Plata y el Ballet Argentino de Julio Bocca, entre algunas de sus grandes experiencias, formando a distintos bailarines de todo el país. Con una estrecha relación con maestras locales como María Cristina Hidalgo y Marta Lértora, la maestra Lidia Segni continúa su pasión por la danza y el arte junto a su compañía ABA, en un país donde la disciplina siempre careció de oportunidades oficiales para los bailarines.

La reconocida maestra y coreógrafa continúa trabajando y formando bailarines | Gentileza LVDI

“Toda la vida fue una disciplina cara, por las zapatillas y los maestros. Pero el problema más grande es que en todas las provincias no hay un plan cultural para que el bailarín se quede en su provincia y se dedique a lo que estudié. Ocurre que muchos chicos estudian con dedicación, pero no tienen una salida laboral, porque no hay movimientos culturales que lo crean. En Europa cada ciudad tiene una compañía de ballet que trabaja, y en las provincias no están abocadas a retener a los bailarines, que son muy talentosos. Y hay público que quiere ver ballet, Mendoza es la prueba que hay público para que desarrolle”, afirma la directora.

