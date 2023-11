Una de las series más taquilleras llegó Paramount+ y en Argentina las reproducciones no paran

¡Atención, cinéfilos y seriéfilos! Si sos de los que disfrutan de invertir su tiempo de ocio en ver los mejores contenidos, ¡tenemos una noticia que te va a encantar! El streaming está en pleno auge y cada vez más espectadores eligen Paramount+ como su plataforma favorita para disfrutar de las mejores series y películas. ¿Querés saber cuáles son las series más vistas en Argentina en este día? No te pierdas nuestro ranking exclusivo y descubrí qué historias están conquistando los corazones de los argentinos. ¡Prepará las palomitas y sumergite en el apasionante mundo del streaming con Paramount+!

Top 10 series de Argentina

1.- South Park

South Park es una serie de televisión estadounidense de animación, creada por Trey Parker y Matt Stone para el canal Comedy Central. Está dirigida al público adulto y se caracteriza por satirizar con humor negro la sociedad, actualidad y cultura estadounidense a través de las historias y situaciones surrealistas que les suceden a sus protagonistas, cuatro niños (Stan, Kyle, Cartman y Kenny) residentes en un pueblo ficticio de Colorado que se llama South Park.

2.- Sabrina, cosas de brujas

La serie se centra en Sabrina Spellman, que es una estudiante de 16 años que vive en una casa de aspecto victoriano con sus dos tías Hilda y Zelda Spellman y su gato parlante Salem Saberhagen. Sabrina lleva la vida normal y corriente de una chica de su edad, va a la escuela preparatoria, le gusta ir a la pizzería Slicery con sus amigos. Pero todo cambia radicalmente cuando llega su 16º cumpleaños y sus tías le revelan el gran secreto de la familia: son brujas, incluida ella aunque ella es mitad bruja y mitad mortal. Desde ese momento Sabrina va descubriendo sus poderes, que su gato Salem en realidad es un hombre que quería dominar el mundo, al cual su castigo fue quedar convertido en gato, e incluso que ese normal armario donde guardaban las toallas es en realidad un paso para ir a El Otro Reino ('la otra esfera' en España), una dimensión en la que viven brujos y brujas y que les ofrece la posibilidad de poder ir a Marte o a la Luna, entre otras muchas cosas, como viajes en el tiempo y espacio.

3.- Acapulco Shore

Acapulco Shore es un programa de telerrealidad mexicano que se transmite actualmente por la cadena MTV Latinoamérica, el cual sigue la vida cotidiana de ocho jóvenes que pasan el verano viviendo juntos en el puerto de Acapulco. Es la adaptación mexicana del programa de telerrealidad estadounidense Jersey Shore.

4.- Yellowstone

John Dutton (Costner) es el propietario del rancho más grande de Estados Unidos. Él y sus hijos entablarán una lucha sin cuartel contra una reserva india y contra el Gobierno federal de Estados Unidos que intenta expandir el parque nacional contiguo a la propiedad de los Dutton.

5.- El Capo

La historia cuenta la vida de Pedro Pablo León Jaramillo, un gran capo de la mafia del narcotráfico. Relata cómo asciende desde los barrios más humildes de Colombia hasta las negras cumbres del mundo criminal.El personaje central no es en realidad ningún capo en particular, sino una mezcla de las principales líneas de los capos más conocidos de la historia de los carteles de Colombia; en si es un capo ficticio. Las grandes líneas de la historia son: la caza y captura del Capo, su detención en una cárcel en la que cuenta con todos los medios para seguir delinquiendo desde ella y para preparar su fuga, su supuesta muerte primero y su acribillamiento finalmente. Alrededor de Pedro Pablo León Jaramillo gira toda una galaxia de familiares, amigos, enemigos y cómplices, que muestran cómo todos terminan pagando de diversas maneras las consecuencias del contacto con el narcotráfico; que con sus tentáculos se infiltra en todas las capas de la sociedad y en todas las instituciones del poder ejecutivo, judicial, legislativo, militar, político, periodístico y narcótico, etcétera.

6.- Drake y Josh

Sin haber cruzado antes una palabra en el instituto, Drake y Josh se convierten en hermanastros de la noche a la mañana. Drake Parker toca la guitarra en su propia banda, llamada "Drake y sus Notas Rockeras". Es guapo y tiene éxito con las chicas, incluso sale a veces con dos chicas a la vez y no le importa sacar malas notas, como le sucede a su hermanastro, Josh, un buen estudiante al que no le gustan los deportes, adora los trucos de magia, la cocina y los videojuegos. A Josh no le va bien con las chicas y es fan de Oprah Winfrey. Viven con la madre de Drake y el padre de Josh y Megan, la hermana de Drake, a quien le gusta hacer bromas pesadas a los chicos. Todos forman una familia, con sus diferencias y sus distintas formas de ser.

7.- The Rookie

Comenzar de nuevo no es fácil, especialmente para el chico de una ciudad pequeña John Nolan que, después de un incidente que cambia su vida, está persiguiendo su sueño de ser un oficial de policía de Los Ángeles. Como el novato más viejo de la fuerza, se ha encontrado con el escepticismo de algunos de los superiores que lo ven como una crisis ambulante.

8.- Blue Bloods (Familia de policías)

Frank Reagan es el jefe del Departamento de Policía de Nueva York. El duro oficial dirige el cuerpo tan diplomáticamente como a su familia, una saga de policías marcada por la trágica pérdida del hijo mayor.

9.- La patrulla canina: la película

La patrulla canina está en racha. Cuando Humdinger, su mayor rival, se convierte en alcalde de la cercana Ciudad Aventura y empieza a causar estragos, Ryder y los heroicos cachorros se ponen en marcha para enfrentarse a este nuevo desafío. Mientras uno de los cachorros debe enfrentarse a su pasado en Ciudad Aventura, el equipo encuentra ayuda en una nueva aliada, la inteligente perrita salchicha Liberty. Juntos y armados con nuevos y emocionantes artefactos y equipos, la patrulla canina lucha por salvar a los ciudadanos de Ciudad Aventura.

10.- CSI: Las Vegas

CSI: Crime Scene Investigation es una serie de televisión de ficción estadounidense transmitida por primera vez en los Estados Unidos por la cadena CBS. La serie se centra en torno a un grupo de científicos forenses y criminologos que trabajan en la ciudad estadounidense de Las Vegas (Nevada), investigando los crímenes que en ella suceden. La original fórmula de la serie y su éxito suscitó dos secuelas, CSI: Miami (2002-2012) y CSI: Nueva York (2004-2013), en torno a los equipos de científicos forenses de dichas ciudades, pero además influye en varias series posteriores relacionadas con la investigación criminal, como Bones o NCIS entre otras.

