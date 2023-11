Una de las películas más taquilleras llegó HBO y en Argentina las reproducciones no paran

Saludos, personas! ¿Cómo se encuentran? En este día, deseamos compartir con ustedes acerca de una moda que está en crecimiento constante: el streaming. Cada vez más, ustedes, los espectadores, optan por dedicar su tiempo libre a disfrutar de los más destacados contenidos en HBO. Y no los juzgamos en absoluto! Pues en esta plataforma encontramos una amplia gama de películas, series y documentales que nos mantienen totalmente cautivados frente a la pantalla. Si eres de aquellos que disfrutan de una excelente película, te animamos a que eches un vistazo al listado de las películas más populares en HBO hoy en Argentina. Descubrirás una variedad de opciones que se adaptan a todos los gustos, desde los clásicos del cine hasta los estrenos más recientes. ¡No puedes dejar pasar esta oportunidad! Por tanto, prepara tus palomitas de maíz, acomódate en el sofá y disfruta de un agradable momento de entretenimiento.

Top 10 películas de Argentina

1. Blue Beetle

Un adolescente mexicano encuentra un escarabajo alienígena que le proporciona una armadura superpoderosa.

2.- Animales nocturnos

Susan Morrow es una galerista afincada en Los Ángeles que comparte una vida llena de lujos, aunque vacía, con Hutton Morrow, su segundo marido. Un día, Susan recibe una novela escrita por su exmarido Edward Sheffiel, del que lleva años sin tener noticias. En una nota le pide que lea la novela inédita y que se ponga en contacto con él, pues se quedará unos días en la ciudad. Es de noche. Susan, sola en la cama, empieza a leer y es la historia de un matrimonio con una hija que conduciendo por Texas una noche, son perseguidos por otro vehículo..

3.- Predestination

Un agente especial (Ethan Hawke) de un departamento secreto del gobierno, una agencia creada en los años 80 que permite realizar viajes en el tiempo, tendrá que realizar una compleja serie de "saltos" hacia atrás en el tiempo con el fin de detener al conocido como "el terrorista fallido", un individuo que está poniendo bombas por todo el país con miles de víctimas. En uno de sus viajes a los 70, el agente, que trabaja encubierto como camarero de un bar, conoce a un hombre que le narra una historia extraordinaria..

4.- David Holmes: El niño que vivió

Como doble de Daniel Radcliffe en las películas de Harry Potter, el trabajo de David Holmes ha sido visto por millones de personas en todo el mundo. Trágicamente, un accidente en el set acabó con lo que David llama “el mejor trabajo del mundo”, dejándolo paralizado y confinado a una silla de ruedas. Al igual que el personaje en pantalla que ayudó a dar vida, David está decidido a seguir buscando aventuras y vivir la vida al máximo a pesar de los obstáculos crecientes.

5.- La casa de las profundidades

Tina y Ben son una pareja de jóvenes YouTubers que se especializan en videos de exploración submarina. Mientras se sumergen en un lago francés aislado, descubren una casa sumergida en aguas profundas. Lo que inicialmente fue un descubrimiento único se convierte rápidamente en una pesadilla cuando se dan cuenta de que la casa fue el escenario de un crimen atroz. Atrapados, sus reservas de oxígeno disminuyendo peligrosamente, Tina y Ben se dan cuenta de que lo peor está por llegar: no están solos en la casa.

6.- Los juegos del hambre

Lo que en el pasado fueron los Estados Unidos, ahora es una nación llamada Panem: un fastuoso Capitolio ejerce un control riguroso sobre los doce distritos que lo rodean y que están aislados entre sí. Cada distrito se ve obligado a enviar anualmente un chico y una chica entre los doce y los dieciocho años para que participen en los Hunger Games, que son transmitidos en directo por la televisión. Se trata de una lucha a muerte, en la que sólo puede haber un superviviente. Katniss Everdeen, una joven de dieciséis años, decide sustituir a su hermana en los juegos; pero para ella, que ya ha visto la muerte de cerca, la lucha por la supervivencia es su segunda naturaleza.

7.- A tu lado

Alessandra Fuller encarnará a Paz, una jovencita que, sumida en sus tristezas, es invitada a Punta Cana por su tío Martín, quien es gerente en uno de los hoteles más prestigiosos del lugar, allí conocerá a Edú (Andrés Vilchez) quien trabaja como salvavidas en el hotel, esta historia de amor embarcará a ambos personajes en un viaje frenético pero divertido.

8.- Una relación peligrosa

Larry Gigli (Ben Affleck) es un ladrón de poca monta al que encargan un gran golpe para secuestrar a Brian (Justin Bartha), el hermano menor con problemas psicológicos de un poderoso fiscal federal para evitar que un jefe de la mafia vaya a la cárcel. Escondido en su apartamento de una sola habitación con Brian, Gigli recibe la visita de Ricki (Jennifer Lopez), una chica vital y de espíritu libre enviada como refuerzo ya que su jefe piensa que Gigli puede estar flaqueando. Y desde ese momento el mundo de Gigli cambia completamente. Gigli se enamora de la inaccesible Ricki y llega a extremos increíbles para ganar su afecto. Cuanto más se resiste más fuerte se hace su atracción por ella. Al dejar que sus sentimientos interfieran en los negocios, Gigli y Ricki desencadenan una serie de acontecimientos que sólo pondrán en peligro sus planes.

9.- The 12 Days of Christmas Eve

Cuando Brian Conway, un exitoso hombre de negocios cuyas relaciones familiares han sufrido, sufre un accidente automovilístico en Nochebuena, anta le da doce oportunidades para rehacer el día y reparar las relaciones en su vida, incluso con su hija Michelle.

10.- Buscando un destino

Narra la lucha por la supervivencia y la redención a través de la dura realidad de la vida en las calles. Apple Bailey es una adolescente embarazada hundida en una peligrosa lucha hasta que encuentra la salvación en un centro de acogida para adolescentes sin hogar. El centro ayuda a Apple a romper los grilletes de su pasado y le inspira para enfrentarse al futuro con claridad, madurez y esperanza para sí misma y para su hijo.

Orígenes de HBO una de las plataformas preferidas de los usuarios

HBO, una de las plataformas de streaming más populares, tiene su origen en Estados Unidos. Fue fundada en 1972 y se ha convertido en un referente en la industria del entretenimiento. A lo largo de los años, ha producido algunas de las series más famosas y aclamadas, como "Game of Thrones", "The Sopranos" y "Westworld". Estas producciones han logrado captar la atención de millones de espectadores alrededor del mundo. Las producciones de HBO se caracterizan por su alta calidad y su capacidad para enganchar al público. Sus series suelen tener tramas complejas y personajes bien desarrollados, lo que las convierte en verdaderas joyas del entretenimiento. Además, la plataforma se ha destacado por abordar temas controversiales y actuales, lo que le ha valido el reconocimiento de la crítica y del público. Los contenidos de HBO no solo entretienen a los usuarios, sino que también los invitan a reflexionar sobre diversos temas. Sus series suelen abordar problemáticas sociales y políticas, lo que las convierte en una fuente de debate y análisis. Además, la plataforma ofrece una amplia variedad de géneros y estilos, lo que permite que cada usuario encuentre algo que se ajuste a sus gustos y preferencias. En resumen, HBO ha logrado posicionarse como una de las plataformas más importantes del mundo del entretenimiento, gracias a sus producciones de calidad y su capacidad para cautivar al público