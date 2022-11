Un show para fanáticos: llega Experiencia Queen a Mendoza

Si de desafíos musicales se trata, Queen fue y será una de las bandas más influyentes del rock internacional e inigualable. Pero la fiebre por Freddie Mercury y su legado sigue en pie y un nuevo espectáculo tributo da que hablar en la cartelera nacional.

Se trata de Experiencia Queen, el tributo a la banda inglesa que es un éxito en la calle Corrientes, que tiene como protagonista al actor y cantante Mariano Zito, debuta en nuestra provincia, el domingo 13 de noviembre, en el teatro Plaza de Godoy Cruz. Las entradas están a la venta en Tuentrada.com y boletería del teatro.

Experiencia Queen. Es la vida real o tan solo una experiencia, es un show musical con lo mejor de la banda de rock ícono y los grandes hits que dejó Freddie Mercury.

La banda integrada por Mariano Zito en el papel de Freddie Mercury (actor y cantante, actual integrante del jurado “Canta Conmigo”), César Barabino como Brian May, Sergio Habat como John Deacon, Nicolás Cuenca como Roger Taylor y Matías Merçeauroix en teclados y voces adicionales, interpretan los mayores éxitos de Queen en una sola noche, reviviendolos como si estuvieras en uno de sus legendarios conciertos.

Con vestuarios e instrumentos originales, los músicos representan fielmente a cada uno de los integrantes tanto en lo musical como en su puesta en escena.

Grandes éxitos como Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, We Are the Champions, Under Pressure y Another One Bites the Dust, forman parte de un setlist para disfrutar y emocionarse en familia.

Una noche en la que recorrerán la magia de Queen y será muy difícil distinguir entre la vida real y la fantasía.

Un show único llega a Mendoza y será una cita imperdible para los fanáticos de Queen. El domingo 13 de noviembre, en el teatro Plaza. Las entradas están a la venta en Tuentrada.com y boletería.

La Ficha

EXPERIENCIA QUEEN

Día y hora: domingo 13 de noviembre, a las 21.

Lugar: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Entradas: en Tuentrada.com y boletería del teatro.