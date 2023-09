Un destacado pianista del Colón toca este jueves en el teatro Independencia

Las visitas de grandes artistas del principal teatro de ópera, danza y música de la Argentina (el teatro Colón) se han convertido en una saludable costumbre para Mendoza en el último tiempo. Esta semana, el teatro Independencia recibió la visita del Buenos Aires Ballet, integrado por bailarines de la prestigiosa sala y también del Teatro Argentino de La Plata. Ahora, el turno le toca a la música, gracias a la llegada del pianista José Luis Juri.

El músico, solista del teatro Colón, tocará en Mendoza como parte del “Ciclo Estrellas”, producido por la Fundación Pianoforte, Leonardo Pittella y Camila Tula Egea, y que pone el foco en propuestas de música de cámara.

En esta ocasión, Juri interpretará piezas célebres del repertorio pianístico de compositores como Frédéric Chopin, Johannes Brahms y Franz Liszt, hoy a las 21, en el teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad). Las entradas están a la venta en entradaweb.com.ar o, en la boletería del teatro.

Pianista, solista del Teatro Colón.

Juri nació en Buenos Aires y estudio en el Conservatorio Manuel de Falla de esa Ciudad. Pero desde muy joven se radicó en Italia, lo que le permitió ingresar a la Accademia Chigiana de Siena y tener allí como maestros a Rodolf Buchbinder y Pol Badura-Skoda. Luego, pasó a Suiza, donde estudió durante cuatro años bajo la tutela de Edith Fischer (discípula de Claudio Abbado).

Como concertista, ha ofrecido conciertos en Italia, Francia, España, Bélgica, Suiza, Egipto, Túnez, Cuba, México, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina. “En la formación de todo músico, siempre está el interés por conocer lo más ampliamente los distintos aspectos de la música. Es un deber, diría. Igualmente, cada quien tiene su especialización o se siente mejor con determinados sonidos. Todo lo que hace un pianista desde su formación inicial va marcando una elección. Cuando uno se decide por un tipo de técnica y de trabajo, es porque le va con su personalidad y su cuerpo. Trato de no limitarme. Un músico es una persona que vive la música, la disfruta, y no tiene por qué ser una persona que solo toca el piano. A mí me interesa la música más allá de mi propia ejecución. El hecho de compartirla en una charla, de escuchar a un alumno o hacer una conferencia me entusiasma”, dijo Juri en una entrevista.

Junto con su tarea como músico, el pianista se destaca también como docente y como gestor cultural, con la creación de ciclos como el Festival de Semana Santa de San Isidro o los Encuentros de Piano Musicales, en Bariloche.

En resumen

José Luis Juri (piano).

Ciclo Estrellas

Día y hora: jueves 28 de septiembre, a las 21.

Lugar: Teatro Independencia.

Entrada: $2000 a través de entradaweb.com.ar o, en la boletería del teatro.