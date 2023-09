Tomás Holder habló por primera vez de su ataque de pánico y explicó por qué le ocurrió en vivo

En una entrevista con LAM este viernes, Tomás Holder, participante de Bailando 2023, compartió sus sentimientos y experiencias después de sufrir un ataque de pánico que fue televisado.

El joven de 21 años, conocido por su participación en Gran Hermano, abordó abiertamente sus emociones y preocupaciones sobre su salud mental.

Tomás comenzó la conversación describiendo su experiencia: “Me agarró un ataque pánico, trato de que no me pase, hace muchos meses no me pasaba y nada... me da vergüenza, no me gusta, no me gusta en cámara, no soy eso, soy mucho más que eso”.

“Y la verdad que un poco avergonzado pero nada, tengo 21 años, qué sé yo... hago lo que puedo, no puedo...”, agregó. Su honestidad y vulnerabilidad fueron evidentes desde el principio.

El joven continuó explicando los efectos físicos y emocionales del ataque de pánico: “Se me brotó toda la piel, tengo los ojos inflamados, me duele... me duele el alma. Te juro, es como que trato de dar lo mejor y siento que a veces no basta. Entonces... me pongo nervioso”.

Cuando se le preguntó si sentía que se exigía mucho a sí mismo, Tomás Holder admitió: “Obvio, me exijo con el baile, me cuesta siempre y cuando no me sale algo, me quiebro”.

Tomás Holder contó cómo padece las críticas de la gente en redes sociales

Luego, la entrevista se centró en cómo Tomás manejó las críticas y los comentarios negativos en las redes sociales. El notero le preguntó si había pensado que podría ser el primer eliminado o si había tenido miedo de ser juzgado.

Tomás respondió: “No, eso no me tenía mal. Yo dije, ‘si me tengo que ir, me voy’. Me tenía mal la gente, que siempre le busca algo, veo los comentarios, y hay algunos que son súper buenos y después hay comentarios de la gente que son malos”.

El episodio que vivió el influencer Tomás Holder en pleno programa Bailando 2023 puso nuevamente el tema en agenda.

Holder preocupó a todos durante la gala de Bailando 2023

“Y no es que son malos con crítica constructiva... son malos hirientes tipo ‘bailas horrible’. Y para un pibe que se levanta todos los días a ensayar tres horas semanales es como que yo te diga que sos muy malo todos los días. Yo no soy bailarín, le pongo lo mejor”, añadió,

El momento más emotivo llegó cuando Tomás describió su ataque de pánico en la televisión: “No me gustó esto que pasó, lo traté de evitar pero bueno, se veía en cámara, no pude aguantar, me explotó, me explotó, me agarró un fuego por dentro y no puedo evitar. Creo que me desbordo”.

Tomás Holder sufrió un ataque de pánico

Sobre su continuidad en el certamen, Tomás expresó su deseo de seguir bailando: “Quiero seguir, porque quiero bailar, es lo único que me hace bien y bueno... seguiré hasta donde le sirva al certamen”.

