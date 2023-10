Taylor Swift llega a los cines dispuesta a hacer historia: dónde ver la película

Parece un estreno destinado a hacer historia en los cines de todo el mundo. Taylor Swift: The Eras Tour, que retrata el concierto que Taylor Swift traerá en noviembre al estadio de River Plate, se encamina a un estreno mundial récord para una película de concierto: se estima que recaudará entre 150 y 200 millones de dólares alrededor del globo, cifras increíbles, pero nada imposibles para algo que tenga que ver con esta artista

.

La película de Swift comenzará a proyectarse desde hoy en más de 8.500 cines de aproximadamente 100 países, incluidas todas las ubicaciones de AMC en los EE. UU. Generalmente, una película realiza avances cada jueves por la noche antes de su estreno oficial el viernes por la mañana, pero el lanzamiento truncado de Eras Tour hace que sea más difícil predecir cuánto recaudará en su fin de semana de apertura.

En una medida sin precedentes, el equipo de Swift pasó por alto los estudios de Hollywood y se asoció directamente con el exhibidor más grande del mundo para llevar la película a la pantalla grande. AMC, a su vez, pondrá Eras Tour a disposición de otras cadenas.

Millonarias ventas anticipadas

A finales de la semana pasada, la película del concierto había acumulado más de 100 millones de dólares en ventas anticipadas de entradas. Y está agotada en varias salas durante el fin de semana de estreno.

Según los estudios de mercado, y al igual que Barbie, la película de Swift tendrá mayoritariamente espectadoras femeninas. Las mujeres adultas más jóvenes, adolescentes y niñas son quienes van a ver las películas de su preferencia repetidamente, lo que ayuda en parte a explicar por qué Barbie ha recaudado más de 1.434 millones de dólares en la taquilla mundial. Las remakes de acción real de Disney, como Aladdin, también, mientras que las mujeres convirtieron a las sagas Crepúsculo y Los juegos del hambre en éxitos de taquilla.

Hasta la fecha, Justin Bieber: Never Say Never, de 2011, ostenta el récord de película de concierto con mayor recaudación en la taquilla estadounidense, con 73 millones de dólares, sin ajustar por inflación. Ganó otros 26 millones de dólares en el extranjero para un total global de 99 millones de dólares. El documental y concierto póstumo de Michael Jackson de 2009, This Is It, recaudó 72,1 millones de dólares a nivel nacional y 181,9 millones de dólares a nivel mundial. Después de encabezar las listas en su primer fin de semana, Sony extendió la exhibición de dos semanas de la película en cines por tres semanas más a nivel nacional y de una a tres semanas en territorios extranjeros.

Un año antes, la gira de conciertos Hannah Montana y Miley Cyrus: Best of Both Worlds de Disney había roto récords al recaudar 31,1 millones de dólares en Estados Unidos durante el fin de semana del Super Bowl, mientras las jóvenes inundaban los cines. La película recaudó 65,8 millones de dólares a nivel nacional y 70,6 millones de dólares a nivel mundial.

El entusiasmo de la cantante

Con la presencia de su protagonista y una recorrida por cada una de las 13 salas en las que se proyectó, Taylor Swift: The Eras Tour, el documental que retrata la actual gira de la popular artista estadounidense, tuvo su preestreno mundial la noche del miércoles en un centro comercial de Los Angeles.

Se trató de una premier montada para celebridades y fans seleccionados especialmente para la ocasión, en donde no faltó la tradicional alfombra roja, un cóctel y una visita personal de la propia Taylor Swift por cada una de las salas, en donde pronunció una breve alocución en agradecimiento, según consignan varios sitios especializados de Hollywood.

“Cada persona en este teatro ha sido cuidadosamente seleccionada e invitada a esta noche porque ha mostrado algún tipo de apoyo extra para esta gira, y lo aprecio más de lo que podrían imaginar. Siempre estoy buscando personas con elevados niveles de pasión, increíble sentido del humor en Internet y atención al detalle. Estas cosas son muy importantes para mí. Así que gracias por todo lo que han hecho para reunirnos a todos en esta única sala”, dijo la artista en sus discursos.

“Hicimos este programa, llueva o haga sol, en la enfermedad y en la salud, sin importar lo que estuviera pasando en nuestras vidas. Y lo hicimos con una sonrisa en el rostro por lo que nos recibió del otro lado. Lo que ustedes estaban haciendo entre la audiencia: la cantidad de cuidado, preparación, pasión e intensidad que pusieron para asistir a estos espectáculos. Nos sacaron de cualquier situación difícil que pudiera haber estado pasando en nuestras vidas. Nos dejaron olvidarlo durante tres horas y media cada noche en ese escenario. Así que muchas gracias por hacer eso por nosotros”, continuó.

Y concluyó: “Creo que los fans verán lo importantes que son en esta película. Los amo mucho. Aprecio que estén aquí porque esta noche es un recuerdo fundamental para mí y ustedes son parte de él. Decidieron que querían pasar la noche aquí con nosotros. Así que realmente espero que se diviertan. Espero que les guste mucho”.

Cómo verla en Mendoza

Cinemark (Palmares) y Cinépolis (Mendoza Shopping y Arena Maipú) han anunciado funciones desde hoy para la película de Taylor Swift en nuestra provincia, en diversas opciones según las salas. En Cinemark habrá funciones a las 18, 19, 19.30, 20, 21.30, 22.30, 23 y 23.30. En los dos complejos de Cinépolis, en tanto, se verá a las 18,18.30 y 22.