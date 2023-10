Taylor Swift arrasó en cines de EE.UU. con “The Eras Tour”, pero en Argentina quedó relegada: las cifras

En un año que fue testigo de bajas recaudaciones en la industria cinematográfica, Taylor Swift sacudió la taquilla del fin de semana en Estados Unidos con el estreno de su documental “The Eras Tour”. Este documental, que relata su actual gira, que en noviembre marcará su debut absoluto en la Argentina.

Desde su estreno el viernes pasado, “The Eras Tour” recaudó 96 millones de dólares en Estados Unidos y alrededor de 33 millones de dólares en el resto del mundo, según cifras de Box Office Mojo. Con estos números, se convierte en la película de concierto más taquillera de la historia, superando el récord previo establecido por “Justin Bieber: Never Say Never” en 2011 con 73 millones de dólares.

Taylor Swift arrasa en taquillas con su documental “The Eras Tour”.

El éxito de “The Eras Tour” también iguala a la película “Guasón” de 2019, que ostentaba el récord de ser el estreno más visto de un octubre. La industria cinematográfica está entusiasmada por el potencial de aumento en la recaudación de este documental en los próximos días.

“The Eras Tour” ofrece una mirada íntima a la actual gira de Taylor Swift, antes de su esperado debut en Argentina, donde actuará en el Estadio River Plate los días 9, 10 y 11 de noviembre.

El lejano segundo lugar en la taquilla del fin de semana fue para “El exorcista: Creyentes”, que sumó 11 millones a sus arcas, luego de liderar el fin de semana anterior, por lo que acumula un reembolso de 44,9 millones solo a nivel local y 84,9 millones en todo el mundo.

En tercer lugar, se encuentra la película animada “Paw Patrol: La Súper Película”, que recaudó 7 millones de dólares, seguida por la película de terror “Saw X: El Juego del Miedo” con 5,7 millones de dólares y “Resistencia” con 4,3 millones de dólares en ingresos.

CUÁNTAS ENTRADAS VENDIÓ TAYLOR SWIFT EN CINES DE ARGENTINA

Este último fin de semana, la cantante que se inició en la música country vendió 18.004 entradas con “The Eras Tour”, posicionándose en sexto lugar por detrás de “El Exorcista: creyentes”, “El Justiciero: capítulo final”, “Paw Patrol: La Super Película”, “El juego del miedo 10″ y “Sonido de Libertad”.

Así vendió el documental "The Eras Tour" en las taquillas argentinas.

SEGUÍ LEYENDO: