Tan Biónica empezó a vivir su noche mágica: a qué hora arranca la venta de entradas y quiénes pueden comprarlas

El propio Chano confirmó, este lunes, que a partir de este martes a las 10 de la mañana estarán a la venta las entradas para el último show de Tan Biónica, la última noche mágica, el 28 de octubre en el estadio de Vélez. Se trata de una preventa exclusiva para clientes de Banco Santander American Express, por 48 horas o hasta agotar stock, a través del sitio All Access.

Luego de la preventa exclusiva se abrirá la venta para que todos, fans y nostálgicos, puedan comprar las entradas para la última noche mágica de Tan Biónica, el próximo 28 de octubre. Algunos fans le recriminaron a Chano y a la banda que no haya sido el 4 de noviembre, fecha icónica para el piberío por la canción “La Melodía de Dios”.

EL PRECIO DE LAS ENTRADAS, EL MISTERIO QUE ATORMENTA A LOS FANS DE TAN BIÓNICA

El anuncio llegó a través de la red social Twitter y enloqueció aún más a los fans de Chano que seguramente están esperando ansiosos que llegue su momento de tener el ticket en la mano, aunque, como un fiel reflejo de la situación económica de este país y de miles de jóvenes, muchos apelaron al corazón del músico para que revele el precio de las entradas.

“Decime que las entradas no tienen los precios del amor por favor que estoy en la quiebra”, “Chano necesito los precios para ver si tengo q vender solo mi dedo chiquito o que órgano básicamente”, “ya estoy preparándome mentalmente para ver el precio”, son sólo algunos de los mensajes que se pueden leer en la red sociales de Elon Musk.

El anuncio de que la banda volvería a subirse a un escenario estuvo a cargo de Chano durante su show en el Lollapalooza Argentina, en el cual Bambi, Diega y Seby irrumpieron de forma sorpresiva para tocar cuatro de los temas clásicos de la banda. En los últimos días, Tan Biónica reforzó la invitación con un video en sus redes sociales que volvió loco a sus seguidores.

“QUE TE COSTABA UNA SEMANA MÁS TARDE PARA QUE SEA 4 DE NOVIEMBRE”, “¿ Como que no es el 4 de noviembre ??”, “Como que el show no es el sábado siguiente porque CON VOS ES 4 DE NOVIEMBRE CADA MEDIA HORA....sacada”, son los comentarios en esta red social. Algunos llegaron a preguntarse si alcanzaba con un solo Vélez o si tenían pensado una gira. Una duda que no parece para nada un delirio, aunque será el propio Chano y su salud quienes lo decidan.