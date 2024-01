Chano no se guardó nada y reveló la razón por la que no será parte del programa final del Bailando 2023

Chano Charpentier continua con su batalla contra las adicciones, siempre acompañado de su madre y sus seres queridos. El cantante, que viene de explotar cada concierto que organizó con Tan Biónica, iba a estar junto a la banda para el último programa de Bailando 2023, pero terminó dando un paso al costado.

“Marcelo lo había anunciado, pero lo llamaron de parte de Chano para decirle que no iba a poder estar”, aseguró Ángel de Brito en LAM, que también es jurado del reality de baile.

Se conocieron las razones por las que Chano no estará en el cierre del Bailando 2023.

“No es que esté mal, está bien, pero tanto el psiquiatra como el psicólogo le indicaron que no haga presentaciones televisivas”, detalló el conductor del programa de farándula, que agregó que la decisión se justifica en que “es para que no se estrese, para que no sienta la presión”.

Si bien “iba a ir a cantar al Bailando, no era para una nota, pero hay cámaras, Marcelo algo le iba a preguntar, pero por el tratamiento que está realizando parece que es bastante intenso”, señaló Ángel de Brito.

Se conocieron las razones por las que Chano no estará en el cierre del Bailando 2023.

“El psiquiatra le indicó a Chano que nada de televisión y ningún factor estresor que pueda ponerlo en riesgo de ninguna manera”, cerró, dando a conocer que Marcelo Tinelli lo tomó con tranquilidad y que la relación con el cantante es excelente más allá de que no pueda ser parte del cierre del programa, como lo fue ediciones anteriores.