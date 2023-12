Chano dio una noticia que entristece a todos sus fans: “Va a ser la última”

A siete años de hacer un impasse y dedicarse de lleno a su carrera como solista, Santiago Chano Moreno Charpentier, volvió a ser la voz de Tan Biónica con una serie de shows (dos Vélez y dos Estadios Único de La Plata).

Este viernes será la última presentación de la banda en la ciudad, esta vez en el Más Monumental de River Plate, y entristeció a miles de fanáticos con un fuerte mensaje.

A través de su cuenta de su cuenta oficial de X, donde supera los 850 mil seguidores, Chano escribió: “Este viernes en River va a ser la última fecha de Tan Biónica en Buenos Aires por muchos años”.

El posteo del cantante de 42 años no tardó en replicarse y recibir miles de comentarios de sus admiradores, quienes no tardaron en expresar sus sentimientos. “Pará flaco, me hacés mierda; “Che, amigo ya me rompieron el corazón este año, no tenías que volver a romperlo otra vez tan rápido” o “Chano, se me atragantaron los ravioles que estaba comiendo”, fueron algunos.

Además, quienes vieron el vaso medio lleno, fueron positivos con la información que arrojó Chano: “Que digas muchos años, me suena a que no es el final, sino un hasta luego”, “Cuando estés arriba de un escenario nuevamente ahí estaremos” y “Te vamos a extrañar mucho. Gracias a Dios existe tu música y tus letras, dónde quiera que vayamos vas a estar siempre con nosotros”, fueron otros de las respuestas.

A qué se refirió Chano con su posteo en X

El criado en Saavedra dio un mensaje más amplio con las dolorosas palabras para su público local. Ocurre que Tan Biónica emprenderá nuevos shows de su gira “La Última Mágica Tour” en Punta del Este, Mar del Plata, San Bernardo (Paraguay), Córdoba y Montevideo.

“Es tanta la alegría y la felicidad que manejamos, que queremos conocer a 2 de ustedes e invitarlos a ver el show de River que está agotado hace meses. Comenten acá abajo sus nombres seguido del hashtag #TanBionicaEnRiver y ya están participando del sorteo. ¡Los queremos!”, sostuvieron los integrantes de la banda que sortearon entradas para la última gran noche.

