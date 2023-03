“Succession”, temporada 4 en HBO Max: cuándo se estrena, tráiler y lo que tenés que saber

Con 10 nuevos episodios, “Succession” vuelve con su cuarta y última temporada a HBO y HBO Max en marzo. Después del éxito de sus tres primeras temporadas, este drama televisivo está listo para tomar el relevo de audiencia que dejará el final de “The Last Of Us” (culmina el 12 de marzo). Para calentar la previa, ya hay un tráiler oficial que anticipa sobre el devenir de la fortuna y los lazos familiares de los Roy.

La serie, creada por Jesse Armstrong, explora temas de poder y la dinámica familiar a través de los ojos del patriarca Logan Roy (Brian Cox) y sus cuatro hijos, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) y Connor (Alan Ruck).

En la cuarta y última temporada de “Succession”, la venta del conglomerado de medios Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) está cada vez más cerca. La posible venta provoca angustia existencial y división familiar entre los Roy, ya que anticipan cómo serán sus vidas una vez que se complete el trato. Se produce una lucha por el poder cuando la familia considera un futuro en el que su peso cultural y político se reduce drásticamente.

Succession, temporada 4: fecha de estreno y dónde verla

Las primeras tres temporadas de “Succession” obtuvieron 48 nominaciones al Emmy y 13 victorias, incluida la serie dramática sobresaliente, para las temporadas dos y tres. La tercera temporada, que se estrenó en octubre de 2021, ganó el premio SAG Dramatic Ensemble además de WGA, DGA y PGA.

Cuándo se estrena la cuarta temporada de Succession

El primer capítulo de la última temporada de “Succession” se estrenará el domingo 26 de marzo, a las 22 (Argentina), en HBO (canal) y HBO Max (streaming).

Tráiler de la cuarta temporada de Succession

En cuanto al elenco, las nuevas caras son Annabeth Gish, Adam Godley, Eili Harboe y Jóhannes Haukur Jóhannesson.

