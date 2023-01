Cuando se estrena “Succession, temporada 4” en HBO Max: este es el tráiler oficial

“Succession”, la serie de HBO y HBO Max mostró un poco acerca de lo que el espectador podrá ver. Luego del éxito que han significado sus tres primeras temporadas, este drama televisivo está listo para tomar el relevo que deja The Last Of Us y previo a ello, se han dado a conocer un nuevo avance y algunas imágenes.

La espera casi ha terminado para los fanáticos de esta serie con los nuevos avances que se mostraron de esta historia llena de traiciones y venganza que volverá para su cuarta parte el domingo 26 de marzo. En el tráiler se muestra a Brian Cox regresando el implacable Logan y se le ve discutiendo con Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook) y Roman (Kieran Culkin), quienes dan vida a sus hijos.

En el tráiler, por otro lado, se puede observar al primo Greg (Nicholas Braun), compartiendo una escena con el traicionero Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen). Además, se conoce un poco más del nuevo integrante del elenco: Alexander Skarsgård, quien en esta nueva entrega se meterá en la piel de Lukas Mattson, el empresario millonario que compra el conglomerado de la familia Roy.

Al igual que esta cuarta entrega, las tres primeras temporadas de Succession están disponible en HBO Max, para que antes de la fecha de estreno, refresques lo ocurrido.

La última temporada estrenada, terminó con los hermanos Roy Kendall, Shiv y Roman uniéndose para evitar que su padre Logan vendiera Waystar a Lukas Matsson y GoJo. Pero Logan los engañó, consiguió que su madre firmara el trato y se aseguró un gran pago para él mientras eliminaba por completo a sus hijos.

La nueva entrega de la serie verá luz el 26 de marzo

Que espera en la cuarta temporada de Succession

La próxima entrega, que contará con 10 episodios, tiene como punto de la trama la venta del conglomerado de medios Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson que se acerca cada vez más.

Según la sinopsis oficial. “La perspectiva de esta venta sísmica provoca angustia existencial y división familiar entre los Roy mientras anticipan cómo serán sus vidas una vez que se complete el trato. Se produce una lucha de poder cuando la familia sopesa un futuro en el que su peso cultural y político se ve severamente minimizado”.

En cuanto al elenco, las nuevas caras son Annabeth Gish, Adam Godley, Eili Harboe y Jóhannes Haukur Jóhannesson.

Una cosa que no se reveló en los adelantos recién mostrados fue si la próxima temporada será la última de Succession. Hace algunas semanas, el creador de la historia Jesse Armstrong habló con Variety a quien le dijo que no tenía la certeza de cuánto tiempo más continuaría el programa. “En la serie todo cambia constantemente. Los hechos del final de la tercera temporada cambian todo de nuevo. Estaría mintiendo si te dijera que sabía exactamente lo que iba a pasar. Creo que la sucesión de una forma u otra todavía está sobre la mesa y todo puede suceder”.