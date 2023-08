Sofía Calzetti dejó atrás al Kun Agüero y pasó la noche acompañada: “Estoy muy bien”

Nuevamente en la Argentina, Sofía Calzetti habló de su reciente separación de Sergio “Kun” Agüero en Socios del Espectáculo. Con mucha buena onda, pero siendo cuidadosa de su intimidad, la joven contó cómo está tras romper con el ex futbolista, con quien estuvo en pareja cuatro años.

Sofía Calzetti rompió el silencio sobre la separación del Kun Agüero en una nota con Socios del Espectáculo. Al ser abordada por Santiago Riva Roy, mientras conducía saliendo de la peluquería, la modelo se mostró reacia a dar detalles sobre lo que había pasado con el Kun, pero generó rumores de reconciliación.

La modelo habló de como se siente tras su separación.

Después de que el notero le insistiera para que hablara con él, Sofía contó que estaba apurada porque iba a festejar su cumpleaños en una cena con amigas y estaba llegando tarde. “Estoy muy bien. Perdón, no me gusta hablar. No hablé en mi vida”, dijo cuándo el cronista le preguntó por el final de su relación con el streamer.

Intentando retener a la entrevistada, Riva Roy le preguntó cómo iba a celebrar: “Estoy tranquila, hago una cena con mis amigas de toda la vida. Es lunes”. Acto seguido, el periodista quiso saber cómo estaba atravesando la ruptura. “Me contienen mi familia y mis amigas, igual estamos bien, está todo bien”, dijo.

Otra de las preguntas fue sobre sus planes de la noche y Calzetti negó irse de la cena a algún local bailable: “¿lunes, a bailar? No. ¿A dónde?

A su vez, antes de seguir con su rumbo, Sofía dijo que las peleas las pueden tener todos y que no es un punto en su relación: “No sé si estamos juntos, pero estamos bien”, aseguró la joven y generó rumores de reconciliación. Al final de la nota, le dedicó unas cálidas palabras a su ex: “Es lo máximo Sergio, ustedes lo conocen”.

