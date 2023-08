Los celos llevaron al Kun Agüero a terminar su relación con Sofía Calzetti: las pruebas que lo confirman

El Kun Agüero confirmó días atrás la ruptura con su novia, Sofía Calzetti, y en Socios del espectáculo pasaron el audio del streaming del exfutbolista haciendo gala de sus celos al hablar sobre el vínculo entre su ex y el profesor de pádel.

“Está facherito el profe. Y bueno, es jovencito. Fachero, ¿no? Tiene tatuajes… viste que, a veces, a la mujer el tema del tatuaje le gusta. Tiene tatuajes por acá, tiene tatuajes todo esto en la mano, yo creo que... Vamos a pensar, ¿no? Pero bueno, obviamente que uno tiene que confiar, ¿no?”, empezó hablando el Kun de los celos que le provocó Sofía con el entrenador.

Además, el ex jugador de fútbol agregó: “Pero que el profe le diga ‘te llevo’... Raro, ¿no? Ahora, si estás jugando al pádel y termina… ¿verdad? Pero ella va y viene, así que se puede tomar un Uber tranquilamente”.

El mejor amigo de Lio Messi no pudo disimular más sus celos y en su relato por streaming finalizó: “El primer día de clase estaba yo, obviamente que no le va a decir que... Es más, estando yo no me dijo ‘che, te llevo’. Después fue a la clase sola y yo llego acá, la veo tranquila y le digo ‘¿en qué viniste?’. ‘Me trajo el profe’. Y ahora, en medio de la lluvia, tornado y todo, ‘me trajo el profe’”.

El kun Agüero ha tenido varias escenas de celos con su ahora ex novia.

“A la tercera, creo que entra a la casa directamente cuando no esté, yo no sé. ¿Le metemos un ‘clausurazo’ al profe o qué dicen?”, les consultó Agüero a sus seguidores.

