Kun Agüero rompió el silencio y se sinceró al hablar de su separación de Sofía Calzetti

Luego de confirmar brevemente la noticia de la separación con su ex pareja Sofía Calzetti, Sergio “Kun” Agüero rompió el silenció y brindó más detalles de su actual situación con la modelo. El ex futbolista habló con Socios del espectáculo, emitido en El Trece.

Este fin de semana pasado, el Kun se expresó en redes sociales donde confirmó que iba a dar una noticia personal a todos los usuarios que lo siguen. Unas horas después, un internauta le preguntó si pensaba casarse, a lo que Agüero respondió: “No, estoy más solo que nunca. Así que por ahora, nada”.

En diálogo con Socios del espectáculo, famoso programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el ex Manchester City decidió blanquear nuevamente su ruptura y además, dar más detalles de la situación. “En realidad, nos distanciamos unas semanas. Ya llevamos dos semanas y quizás tengamos dos semanas más”, comenzó a explicar.

Luego, cuando le consultaron si volvería con la empresaria, Sergio respondió: “Depende, pero no es definitivo por ahora. Posteriomente, agregó: “Lo real es que hoy estamos solos. Quizás se termine en serio o quizás no, pero las puertas para volver están”.

La cita romántica del futbolista con su novia Sofía Calzetti.

Hasta el momento, ninguna de las partes implicadas ha contado los motivos reales de la separación, pero según apuntan varias fuentes de información, se trataría de un cansancio de Calzetti de los celos del Kun Agüero.

El Kun Agüero fue certero al hablar de la discusión con un famoso streamer

Hace unos días, el Kun Agüero nuevamente fue tendencia, luego de conocerse que tuvo una fuerte discusión y disconformidad con el famoso streamer, Ibai. Esto ocurrió debido a la ausencia del español durante una reunión entre los presidentes de la famosa Kings League.

El ex jugador de la Selección Argentina mostró su descontento con la actitud del presidente de Porcinos: “Puso por WhatsApp algo que no debería haber puesto, están todos los presidentes en el grupo y es una información de algo que estamos tratando de hacer con la Kings League y no quería que se enteraran todos”.

El Kun terminó enojado con Ibai por su actitud

Durante la transmisión, Agüero explicó que está dispuesto a abandonar la liga si así lo quiere el streamer: “Obviamente que, si Ibai quiere y tenemos que dar un paso al lado y no seguir en la Kings League, por mi parte no hay ningún problema”.

Seguí leyendo