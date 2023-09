Sobredosis de Soda, la mejor banda tributo a Soda vuelve después de cuatro años: cuándo y dónde será el show

En el marco de su gira “Al calor de las masas Tour 2023″, Sobredosis de Soda -banda considerada el mejor tributo al trío de rock- presenta un renovado show. Regresa a la provincia después de cuatro años y se presentará el jueves 7 de septiembre, a las 21, en el teatro Mendoza. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

La banda vuelve a Mendoza con su nuevo show.

El espíritu Soda con aire moderno

Con dieciocho años de historia, el trío integrado por Mariano Albergoli (guitarra y voz), Julio Di Liscia (bajo y coros) y Ezequiel Pérez Casas (batería), ha conquistado al público nacional, además de concretar giras por Latinoamérica y Europa.

Sobredosis de Soda nace como un homenaje y una celebración de la música de Soda Stereo. Además de lograr una reproducción sonora idéntica de todos los temas y arreglos originales, la banda ha desarrollado una puesta en escena que representa fielmente la imagen del grupo con los diferentes vestuarios referentes a las distintas épocas de la banda.

Con un show renovado, la banda tributo llega al teatro Mendoza.

“En estos casi dos años que lleva el tour, el show va cambiando, sobre todo cuando vas a una ciudad nueva. Siempre tratamos de renovar el repertorio y la propuesta. Para no repetir, guardamos las listas que tocamos, entonces siempre está el factor sorpresa. Y hay un juego interno, que cuando estamos un poco relajados cambiamos las canciones. Y está bueno que el show se adapte a las circunstancias, no es lo mismo tocar en un teatro que un recinto más rockero, o incluso el público de Argentina con el de otros países”, comenta Mariano Albergoli, vocalista del trío y el encargado de interpretar lo más parecido posible el timbre de Gustavo Cerati.

Entre los hitos de la banda, cuentan con varias fechas sold out en el teatro Gran Rex de Buenos Aires, una presentación en el Estadio Obras en 2021. Además de compartir escenario con grandes músicos como Marcelo Moura y Daniel Sbarra (Virus), Leo García, Fabián Von Quintiero, Gonzalo Aloras (Fito Páez), Lula Bertoldi (Eruca Sativa), Fernando Scarcella (Rata Blanca) y Javier Herrlein (Catupecu Machu), entre otros.

En el tour “Al calor de las masas”, el concepto de banda tributo y homenaje a Soda Stereo se renueva, con un espíritu moderno y proponiendo al público no una experiencia retro, sino un show actual, con la mística del trío de rock, pero con estilo propio.

“Tenemos un montón de canciones preparadas y si sostenemos un cambio de imagen, de dar vuelta ese concepto que tiene la gente al ver una banda tributo. Lo primero que se piensa es que hacen un show igual a lo que la banda hizo en el pasado. Eso lo hicimos durante muchos años, pero sentíamos que eso queda muy lejos de la contemporaneidad con Soda. Se convierte en algo retro y Soda es todo lo contrario, sigue siendo vanguardia, una banda moderna, innovadora. Ahora está la idea de homenajear a los artistas y la banda, hay que poner los pies en el presente, mirando el futuro como hacían ellos. El público se va a encontrar con un show moderno, es un festival de sensaciones, con melancolía, euforia, con un repertorio variado, con canciones que no tocaban tanto y aparecen en este show. Un recorrido aleatorio de la historia de Soda y algunas canciones de Gustavo”, sintetiza.

La banda tributo a Soda Stereo presenta su nuevo show en el teatro Mendoza.

Casi dos décadas recreando el sonido Stereo

Al margen de la subestimación con la que muchos señalan a las bandas tributo, sostener un proyecto durante tanto tiempo y capitalizar un público a lo largo de Latinoamérica y Europa no es tarea sencilla. La renovación permanente y el trabajo constante en buscar un estilo propio más allá del homenaje es la clave del logro de Sobredosis de Soda.

“Aprendimos y seguimos en esa búsqueda. Siempre miro la gira de Soda en 2007, donde no usaron los mismos efectos e instrumentos de cuando Soda se separó. Y ellos siempre mejoraban, entonces para nosotros es lo mismo, y nos dejamos asesorar, escuchamos a los que saben más que nosotros, no cerrarse en esa idea de músico que todo lo puede. Y desde el lado de las canciones siguen teniendo ese sonido fresco, canciones de los ‘80 que suenas modernas. Buscamos que el show avance y no se quede. Pero empecé a darme cuenta que el público lo siente más genuino, porque dejó de ser algo clonado, frío y calculado. Siento que la gente busca algo nuevo, e incluso no tocamos todos los hits, y hacemos versiones”, sostiene el cantante y guitarrista.

-Como vocalista y la responsabilidad de interpretar a Gustavo Cerati, ¿cuál fue el aprendizaje?

-En 18 años muchos me dicen que no saben si canto recreando a Gustavo o le pongo mi toque personal. Y con el tiempo fui encontrando esa amalgama, entre ser uno mismo e interpretar las canciones como lo hacía él. Yo lo defino como pintar un cuadro nuevo, pero con el trazo de otro artista. Y desde que empecé sabía que tenía que estar preparado, con mucha técnica y entrenamiento. Y me lo tomo muy en serio, después de cada show escucho para mejorar qué es lo que sale bien. No me gusta que nada falle, sino que pase lo que me pasaba con Soda: que veía un show perfecto.

Sobredosis de Soda en Mendoza

Considerada una de las mejores bandas tributo a Soda Stereo, el grupo vuelve a Mendoza con su gira “Al calor de las masas”.

El concierto será el jueves 7 de septiembre, a las 21 horas, en el teatro Mendoza. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.