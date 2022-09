Sebastián Nebot, el mendocino que enamoró a Lizy Tagliani, nos cuenta en una charla exclusiva cómo viven el compromiso

Aunque se conocen hace seis años, el destino quiso que hoy estén juntos. La actriz y conductora Lizy Tagliani (52) anunció hace unos días su compromiso con el mendocino Sebastián Nebot (34), con el que está en pareja y decidieron formalizar su propuesta de casamiento.

“Es difícil sorprenderla porque es muy inteligente”, confiesa Sebastián quien preparó una romántica sorpresa en el día de su aniversario de mes con Tagliani, en la que le pidió casamiento. La conductora llegó al jardín de su casa, donde la sorprendió un camino de luces con un corazón en el medio, mientras sonaban mariachis de fondo y Sebastián la esperaba. Horas después anunciaron su compromiso.

Y para el joven mendocino no fue nada fácil adaptarse a la exposición que lleva ser el compañero de una figura popular como ella. Pero tiene muy claro que es parte del trabajo de Lizy (que actualmente es parte del ciclo “Quien es la máscara” por Telefe) y él acompaña todas sus decisiones.

Una historia que merecía revancha

“Ya me adapté. Hace dos meses que me instalé en Buenos Aires, pero viajé durante cinco meses. La relación fue el puntapié para tomar la decisión de mudarme. A distancia era medio complicado y estaba en un punto de inflexión de quedarme en Mendoza o jugármela por la relación. Finalmente me la jugué y Lizy me acompañó”, cuenta Sebastián, quien años atrás fue modelo y en el último periodo comenzó su militancia política en el Frente de Todos.

-De alguna manera diste un cambio radical a tu vida por amor.

-Tuve que dejar el trabajo. Ahora estoy en un proyecto, un emprendimiento privado con unos amigos, una empresa de servicio, todo en el ámbito privado. Mi trabajo en la política lo tuve que dejar, no porque no tenga mis convicciones, sino porque se confunde todo y al estar en pareja con una figura pública es complicado. Además porque al venirme a Buenos Aires no puedo trabajar activamente.

-¿Cómo te llevas con la exposición?

-Me costó al principio, de hecho no hago muchas notas, me costó mucho adaptarme. Ahora estoy más relajado, pero siempre acompañándola, respetando su espacio. Ella es la figura, yo tengo un perfil bajo.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot se comprometieron después de seis meses de noviazgo y tienen el proyecto de formar una familia. Aunque su historia comenzó en 2016, cuando ambos se conocieron en un evento en Mendoza. Pasó el tiempo y se volvieron a cruzar en 2019 en la Vendimia Para Todos, sin posibilidad de una relación cercana, más que de amistad.

Finalmente, este año (Lizy ya separada de Leo Alturria) retomaron el contacto y el amor fluyó.

“Desde el 2016 nos conocemos, cuando fue a un evento en Mendoza. Pegamos onda, pero no se dio nada, por la distancia y el momento. En el 2019 nos volvimos a encontrar en la Vendimia Para Todos, y siempre hubo onda. Este año cuando me enteré que pasó un mal momento, por su ruptura, le escribí para saber cómo estaba y de a poco fue surgiendo todo. Era una cuenta pendiente que teníamos, volver a vernos. Este es el momento indicado, yo estoy más maduro, con otra cabeza y se dio ahora”, dice sinceramente.

-¿Qué te conquistó de Lizy?

-Imaginate, lo que ella transmite afuera y lo que la gente la puede conocer es maravilloso. Pero en lo cotidiano transmite mucho más, es una persona excelente, súper divertida. Son privilegiados los amigos de conocerla, porque da mucho más de lo que la gente puede conocer en la pantalla.

-¿Y el compromiso?

-Hace tiempo que hablamos de casamiento, de poner fecha. Lo del compromiso fue una sorpresa para ella, porque cumplíamos meses y coincidió con su cumpleaños al día siguiente. Fue una formalidad y una sorpresa. Pero es difícil sorprenderla porque es muy inteligente y se da cuenta de todo. Esa semana estaba re nervioso, preparé todo con complicidad de una amiga que tenemos en común y todo lo fui armando para que no se de cuenta.

La conductora y el mendocino anunciaron su compromiso.

-¿Qué te dice tu familia y tus amigos de este cambio de vida?

-Mi familia no está acostumbrada a esta exposición, porque encima se enteraron por los medios de todo. Pero quieren a Lizy, aún no viajamos a Mendoza para conocernos personalmente. Pero ellos siempre me apoyan, me ven feliz. Además yo soy re familiero, apegado a mi familia, y para mí es fundamental que me apoyen.