El nombre de Florencia Vigna se convirtió en el foco de todos los medios con Luciano Castro por los rumores que aseguran de que su romance estaría en agonía.

Si bien parece que los rumores son ciertos, imágenes y testimonios de ellos mismos tratan de tirar al suelo la teoría, que parece irreversible.

Se supo quién sería la tercera en discordia entre Flor Vigna y Luciano Castro

No obstante, con informaciones frescas, fueron los panelistas de Socios del Espectáculo los que contaron que Flor Vigna y Luciano Castro se separaron: “El entorno íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirma que se están separando. Lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir juntos por la obra”.

Esto no fue todo y la información es que “la idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban. La misma gente que confirma la separación dice que tampoco está dicha la última palabra, quizás no trabajando juntos deciden recomponer la relación”.

Por otro lado, el motivo no sería laboral, si no humano y es que al parecer existe una tercera persona en el medio de la cantante y el actor. Esta vez, quienes dieron la información fueron los protagonistas de NET, que situaron el hecho en el verano marplatense.

“Ella se hizo la dura. Tardó tres minutos. Él la invitó a su casa. La señorita M tiene 40 años, es profesional, tiene tres hijos”, comenzaron.

“Estos encuentros se dieron cuando Vigna no estaba en Mar del Plata. En ese barrio privado hay cámaras de seguridad”, finalizó el relato. Sin embargo, la perjudicada no dijo nada al respecto.

La continuidad laboral de Flor Vigna

Con todo lo ocurrido sería lógico pensar que Flor Vigna o Luciano Castro quieran alejarse de los que los une, que por el momento es un trabajo en común.

Hace algunos días en Mañanisima contaron como seguirá la artista: “Le escribí para preguntarle si se bajaba de la obra por una crisis, porque mi entorno -tenemos amigos en común- decía que estaba todo bien, que Luciano es divino y que se aman. Ella siempre me contesta y me tira la posta, pero esta vez tardó mucho en responderme”.

