Aseguran que Flor Vigna y Luciano Castro atraviesan una crisis: los motivos y la palabra de los protagonistas

Flor Vigna y Luciano Castro estarían atravesando una crisis de pareja, según comentaron en diferentes portales y programas de espectáculo. Lo primero que se supo es que la actriz se bajó de las últimas funciones de la obra que protagonizaba con su pareja y aseguran que se debe a un cortocircuito en su relación.

En el programa “Socios del Espectáculo”, la periodista Nancy Duré confirmó que la bailarina y el actor están separados. El romance de ambos comenzó en octubre de 2021, pero habría llegado a su fin, a semanas de la separación de Sabrina Rojas y El Tucu López.

“Están separados,. Lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir estando un tiempo juntos en un trabajo. Pero el entorno íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirma que se están separando”, aseguró la panelista en el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Vigna y Castro protagonizaban la obra “El Divorcio”, junto a Pablo Rago y Carla Conte. Sin embargo, la cantante decidió dar un paso al costado para enfocarse en su carrera musical, según ella misma explicó, aunque hay otras versiones que se relacionan a conflictos de pareja.

Flor Vigna lanzó un tema en el que Luciano Castro es protagonista.

“No convivieron nunca por propia decisión, Flor tiene una casa donde se montó también su estudio de grabación. Y ella dijo que se bajaba de la obra de teatro porque quería dedicarse exclusivamente a la música”, continuó Duré.

“Pero lo que me dicen desde el entorno es que la idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban... Evidentemente, hay problemas”, siguió.

“La misma gente que me confirma la separación, me dice que no está dicha la última palabra. Quizá, no trabajando juntos, puedan recomponer la relación. Les queda una semana más y después se verá”, concluyó la periodista.

Flor Vigna y Luciano Castro llevan más de un año de relación. (Captura Instagram Flor Vigna)

Flor Vigna no quiso dar declaraciones y Luciano Castro desmintió la ruptura

Ante los rumores, Luciano Castro fue consultado y negó la separación. “No es así, no estamos separados. Gracias”, respondió contundente al portal PrimiciasYa.

En tanto que Flor Vigna decidió no dar declaraciones al respecto. “Es rara la respuesta”, anticipó Berardi. “Le escribí para a Flor, que siempre me contesta y me tira la posta y esta vez tardó mucho en responderme”, contó.

“Le volví a preguntar porque le dije que quizá sería el tema, y ella me contestó de una manera muy extraña. Me dijo ‘Perdón, Estefi. No es de mala, pero esta vez prefiero no hablar’”, cerró.

