Se puede ver en streaming y es considerada una de las mejores películas de la historia

“En 1977, el placer era un negocio... y el negocio estaba en auge”, anticipa en su descripción la película que hoy recomendamos para ver en streaming.

Nos referimos a “Boogie Nights” (1997), de Paul Thomas Anderson, y basada en la industria del porno, aunque en un momento donde buscan convertir ese oficio banalizado por algunos en un verdadero arte. Está disponible para ver en HBO Max en Latinoamérica.

De qué se trata Boogie Nights (1997)

El filme es una épica porno en el mejor sentido de la palabra. Eddie (Mark Walhberg, en uno de sus primeros trabajos) es un chico que recoge vasos en una de los boliches más famosos de Los Ángeles en los años 70, hasta que conoce a Jack Horner (Burt Reynolds), director de películas pornográficas. A partir de ese momento, juntos revolucionarán la industria del cine XXX.

Boogie Nights (1997) de Paul Thomas Anderson

En el camino, Eddie va perdiendo la timidez y cae en un negocio turbio plagado de excesos, drogas y hasta paranoia, mientras busca dejar en claro que lo suyo es arte y no simple excitación frente a una cámara. Lo acompañan Reed (John C. Reilly), su mejor amigo, y el tímido operador de micrófonos Scotty J. (Philip Seymour Hoffman). Para mayor conflictividad, el protagonista entabla una relación bastante particular con Amber (Julianne Moore), la estrella femenina de las películas de Horner.

En su segunda película, Paul Thomas Anderson (el mismo de “Magnolia”, “Petróleo sangriento” o “El hilo fantasma”) toma el estilo “Buenos muchachos” de Martin Scorsese -con homenaje incluido al principio- en una propuesta entretenida, vertiginosa y, a la vez, oscura sobre lo que significa aquella época para Los Ángeles. Un sueño que se convierte en pesadilla, donde el declive es palpable a leguas. La música, además, le otorga un disfrute extra: funk, rock y soul copan los parlantes.

Elenco de lujo de Boogie Nights (1997)

Mark Walhberg como Dick Diggler

Burt Reynolds como Jack Horner

Julianne Moore como Amber Waves

Heather Graham como Rollergirl

John C. Reilly como Reed Rothchild

Don Cheadle como Buck Swope

Philip Seymour Hoffman como Scotty J.

William H. Macy como Little Bill

Alfred Molina como Rahad Jackson

Boogie Nights (1997) de Paul Thomas Anderson

Calificaciones de Boogie Nights (1997)

Rotten Tomatoes 93/100

Metacritic 85/100

Letterboxd 4,2/5

IMDb 7,9/10

Tráiler de Boogie Nights (1997)