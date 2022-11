Se puede ver en Netflix y es considerada una de las mejores películas de la historia

El catálogo de películas de Netflix tiene una recomendación imprescindible para todo espectador: “Caracortada” (Scarface, 1983), el drama criminal dirigido por Brian De Palma que, a su vez, fue una nueva versión del también celebrado filme de 1932 del maestro Howard Hawkins.

A diferencia de lo que muchos hoy creen, “Caracortada” de 1983 fue un fracaso en taquilla y crítica. Costó unos 30 millones de dólares y apenas recaudó 66 millones. Además, la crítica no tuvo piedad en su época por la violencia explícita, el retrato de las drogas, su lenguaje vulgar, los clichés sobre la representación latina y hasta su excesiva duración (170 minutos). Afortunadamente, el tiempo le dio la razón a su director y a su protagonista, el querido Al Pacino.

Caracortada (Scarface, 1983) de Brian de Palma

Hoy, “Caracortada” está reconocida por el American Film Institute en las listas de los mejores héroes y villanos (Tony Montana), frases (”Say hello to my little friend”) y películas de gánsteres (#10). Y hay toda una generación que la redescubrió por el videojuego “GTA Vice City”, que tomó bastante inspiración para personajes, estética, música y escenarios.

De qué se trata Scarface (1983)

En la década del 80, Tony Montana (Pacino) es un exdelincuente cubano recién llegado a Miami, Estados Unidos, durante el éxodo de Mariel. Acompañado por su amigo Manny (Steven Bauer), acepta trabajar en un asesinato para un magnate y así conseguir la documentación para su residencia. Con la misión cumplida, el dúo empieza a crecer en el ambiente delictivo, así como a tensionar su vínculo entre cocaína, torturas y ajustes varios de cuentas.

Caracortada (Scarface, 1983) de Brian de Palma

La relación amorosa principal se da entre Tony y Elvira Hancock (Michelle Pfeiffer), esposa del mandamás Frank López, lo que trae mayores problemas al protagonista, quién está cegado por el poder y dispuesto a crecer en la organización criminal, arrastrando todos los excesos esperables.

En “Caracortada”, Al Pacino se despacha con una de las mejores actuaciones de su filmografía, totalmente desbordado y entregado a los delirios de un experto en la cuestión como De Palma (el genio detrás de “Carrie”, “Vestida para matar”, “Doble de cuerpo” o “Los intocables”). En la música, los sintetizadores de Giorgio Moroder son insuperables. Un filme extremo, sí (la escena de la motosierra, por ejemplo), pero nunca cae en la vulgaridad. Y está repleta de monólogos para enmarcar.

Para quienes adoran los datos curiosos, una leyenda indica que el guion de “Caracortada” (escrito por Oliver Stone) tiene el récord de 226 veces mencionado el “fuck”, mientras que una toma de cámara del tiroteo final tuvo como director a Steven Spielberg -amigo de De Palma- cuando visitó el set.

Caracortada (Scarface, 1983) de Brian de Palma

Elenco de Scarface (1983)

Al Pacino como Tony Montana

Steven Bauer como Manny Ray

Michelle Pfeiffer como Elvira Hancock

Mary Elizabeth Mastrantonio como Gina

Robert Loggia como Frank López

Miriam Colón como la madre de Tony

F. Murray Abraham como Omar

Tráiler de Scarface (1983)