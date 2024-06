Sabrina se cansó de Alan y lo cruzó en vivo por sus infidelidades

En una noche de intensas emociones y recriminaciones, Alan Simone y Sabrina Cortez, ambos exjugadores de Gran Hermano, se encontraron nuevamente frente a frente en el streaming “Te Pido Mildis”.

Su relación amorosa, rota semanas atrás por una infidelidad de Simone, fue el centro de un intercambio lleno de tensión y acusaciones.

Durante la transmisión, Simone acusó a Cortez de victimizarse constantemente y defendió su postura, admitiendo que todos tienen errores: “No estés todo el tiempo victimizándote y defendiéndote de algo, estoy hablando de otra cosa. Yo decidí bancarme lo que no me gusta. Vos no tenes los chats, pero todos tenemos cosas malas. Todos tenemos errores”, afirmó Alan.

Sabrina, visiblemente afectada, no tardó en responder: “Te ponés en un lugar como si lo único malo que hiciste fueron unos chats con unas minas, dos semanas o una semana. No me interesa lo que piensa la gente”.

Acusan a Alan Simone de serle infiel a Sabrina Cortez

¿Cómo quedaron después de la ruptura?

La ruptura ha sido particularmente dura para Sabrina Cortez, quien ha mostrado su vulnerabilidad en múltiples ocasiones. Durante una emisión anterior de “Te Pido Mildis”, la modelo se quebró en llanto al hablar de las infidelidades de Alan.

“Lo primero que quiero decir es que no fueron solo dos mensajitos. Fueron un montón de situaciones más”, aclaró Sabrina, dejando en claro que la traición fue mucho más profunda de lo que inicialmente se supo.

Unos chat afirman que el joven le habría sido infiel a Sabrina.

La modelo expresó cómo estos eventos la han afectado emocionalmente: “Yo elijo lo que quiero para mi vida. Lo que me hace bien y lo que no. Y ayer la verdad me puse mal”.

Mientras Alan Simone busca desesperadamente recomponer la relación, manifestando que sigue enamorado de Sabrina, ella permanece en una encrucijada emocional. La ex participante de Gran Hermano está atrapada entre sus sentimientos y el deseo de avanzar hacia una vida más estable y sin dolor.