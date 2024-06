Así serán las bodas en Gran Hermano: ¿habrá más de una?

Con tan solo 4 participantes en carrera (Bautista, Darío, Emmanuel y Nicolás), y uno de ellos ya nominado, Gran Hermano transita sus últimos días por la pantalla de Telefe a la espera de quién sea el nuevo ganador del reality.

Luego de que el lunes sonara el teléfono rojo anunciando que Bautista está nominado para que el público decida si tiene un lugar en la final o no, el martes no hubo programación por la trasmisión de la Copa América.

Si bien los días se pasan, Gran Hermano no perderá la posibilidad de organizar las bodas en la casa más famosa del país, que ya tendrían a sus parejas y día confirmado.

Esto se sabe de las bodas dentro de Gran Hermano.

En la edición anterior de Gran Hermano, hubo casamiento trieja entre Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, a modo de coronar con una noche especial el fin del programa de Telefe, que los tuvo como finalistas.

Con la misma intención, los últimos cuatro jugadores se preparan para vestirse de gala y “casarse”, pero esta vez, no será entre ellos, aunque se pensó como opción.

Sonó el teléfono rojo en Gran Hermano.

Cómo serán las bodas en Gran Hermano

Según lo que se filtró este miércoles habrá gala especial con la última prueba del líder del ciclo, que le da al ganador un pase a la final, haciendo que los dos restantes, vayan a placa para eliminación el domingo.

Con la baja de raiting por las salidas de Furia y Martín, las bodas son la carta bajo la manga de la producción para recuperar a audiencia y por eso, ya han sido convocadas Denisse y Florencia Regidor, parejas de Bautista y Nicolás, respectivamente.

Ambas bodas se llevarán a cabo el jueves en vivo y será un momento único con comida y bebida -hasta un champagne para brindis- e invitados, que podrían ser los ex concursantes o parte del equipo de panelistas.

Esto se sabe de las bodas dentro de Gran Hermano.

Esto se sabe de las bodas dentro de Gran Hermano.

Otra de las “parejas” que se podrían casar son Furia y Lisandro, que si bien no mantuvieron siquiera un affaire, son dos personajes queridos de GH 2023 y sería un momento de total diversión para los finalistas y los amantes del formato.

Cabe recordar que también se habló de un casamiento entre Emmanuel y Darío, pero parece que no cerró la idea para la producción, dado de que al peluquero cordobés no le cayó bien la propuesta por su lucha como integrante del colectivo LGBT+. Además, está casado y no quiere involucrarse en disturbios con su marido que lo espera afuera.