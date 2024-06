Aseguran que Furia entraría de nuevo a Gran Hermano: todos los detalles

Furia, una de las participantes más polémicas de Gran Hermano 2024, podría regresar al reality show para protagonizar una boda que promete ser uno de los momentos más entretenidos de la temporada.

La mediática, quien fue eliminada previamente, ha estado disfrutando de su vida fuera de la casa, participando en programas de televisión y conectando con sus seguidores. Sin embargo, una nueva propuesta podría cambiar su destino en el programa.

Una propuesta inesperada

Se ha revelado que Furia podría reingresar al reality para casarse con su verdadero amor, Lisandro “Licha” Navarro, quien no es Mauro Dalessio, con quien inicialmente se la vinculó dentro del programa. Durante una aparición en el programa “Se picó”, Licha confesó estar dispuesto a participar en este evento único.

¿Se viene la boda entre Lisandro y Furia de Gran Hermano?

En el programa, Lisandro Navarro expresó su entusiasmo por la idea de casarse con Furia dentro del reality.

“Yo me divertí un montón con ella. Ese mes que me llevé bien con ella lo disfruté. Sería divertida la boda. Todo es un juego. Si quieren hacerla, hay que ver si ella quiere, me divertiría muchísimo”, afirmó Navarro, a quien Scaglione apodó “Papi Licha”.

La reacción de Furia

Hasta el momento, Furia no ha dado una respuesta definitiva sobre si aceptará o no el desafío de regresar a Gran Hermano para casarse con Licha. La mediática tiene que decidir esta semana si está dispuesta a embarcarse en este show, que promete ser un evento muy polémico para los televidentes.

