Sabrina recibió un mensaje que le hizo replantearse su permanencia en Gran Hermano: “tengo mi vida afuera”

Luego de tener intimidad con Alan, Sabrina recibió un aviso desde el exterior que la desestabilizó por completo y le hace replantearse su estadía en la casa más famosa del país.

En una semana donde los participantes de Gran Hermano 2023 serán votados en positivo por la gente, Sabrina Cortez tuvo un acercamiento íntimo con Alan después de varias semanas de tirarse indirectas.

A Sabrina le notificaron que su novió terminó la relación.

Si bien aclaró estas ideas antes de entrar a Gran Hermano, quien habría desaprobado todo por completo fue Brian Fernández, el novio de la mendocina, y en la madrugada del jueves ella se enteró que su pareja tomó una decisión.

La participante recibió el tremendo mensaje a través de un picantísimo grito del exterior. Justo estaban en el patio de la casa Rosina, Zoe, Lucía y Bautista que fueron quienes le avisaron a la contadora lo que escucharon.

Un televidente se acercó con un megáfono a las inmediaciones de la casa y comunicó la dolorosa noticia. “Brian te dejó”, escuchó Rosina e inmediatamente se levantó del piso junto a Lucía. “No chicos, es un montón”, agregó la uruguaya. “Durísimo”, acotó el cantante. “No lo debería contar”, comentó la salteña.

Rosina le contó lo sucedido a los demás integrantes de la casa que estaban en la cocina, aunque Sabrina no estaba ahí. “Pobre Sabri”, comentó Virginia. “Yo no le diría nada... qué horrible bolud..., qué hijos de p... que son”, dijo Lucia visiblemente indignada por los gritos. “Capaz se lo querían decir, no van a jugar con algo así”, cerraron antes de ir hasta la habitación de las mujeres y contarle a Sabrina lo que había pasado.

El grito quebró a Sabrina por completo, quien terminó llorando acostada en el sillón del living mientras era consolada justamente por Alan, el responsable de lo sucedido.

“No seas hija de p**a, no podés llorar así. Vení y dame un abrazo”, le dijo él, intentando calmarla. “Yo tengo mi vida afuera”, fueron las únicas palabras de Sabrina, súper triste.