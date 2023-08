Romance explosivo: Javier Milei y Fátima Florez están en pareja

Este nuevo feriado de agosto trajo consigo una gran sorpresa en el mundo del espectáculo y la política. Trabajadores de los medios de comunicación aseguran que Javier Milei y Fátima Florez comenzaron una relación hace varias semanas, precisamente 45 días.

El sorpresivo romance entre Javier Milei y Fátima Florez.

La revelación acerca de este asombroso romance fue realizada por Marina Calabró en Radio Mitre. La relación entre la humorista y el candidato presidencial de La Libertad Avanza comenzó hace aproximadamente un mes y medio.

Además, fue en Intrusos de América TV donde Guido Zaffora también dio detalles al respecto de esta sorpresiva primicia. Aseguró que tuvo una charla con el economista donde él le dijo: “En persona nos conocimos en la mesa de Mirtha Legrand (3 de diciembre de 2022″.

Seguido de esto, Milei le detalló que luego de ese encuentro siguieron en contacto y “un día nos empezamos a ver de otro modo”. Para terminar, el político no quiso esconder el vínculo sentimental con la famosa humorista y cocluyó: “Estamos muy felices”.

Los datos paralelos que comentó Marina Calabró se sumaron a los de Zaffora pero desde el lugar de Fátima Flores que habló con ella. “Es muy lindo habernos encontrado, nos hacemos mucho bien. El tiempo vuela cuando estamos juntos. Es muy reciente, tenemos una conexión espiritual de otra dimensión. Es un caballero, súper cariñoso, realmente es un excelente ser humano además de muy inteligente”, le dijo.

Fátima Florez terminó su relación con Norberto Marcos tras 22 años juntos: “Solo Dios lo sabe”

Desde hace varias semanas circulaban fuertes rumor acerca de la relación de Fátima Florez con su pareja Norberto Marcos. Ambos tuvieron una relación de 22 años que terminó hace poco tiempo.

Fátima Florez y Norberto Marcos terminaron su relación.

Esta vez, Nancy Duré fue la periodista encargada de dar la primicia: “Están pasando por una crisis después de más de 20 años juntos”. Luego de esto la comunicadora aseguró que “es una crisis tremenda” por lo que suspendieron una de las funciones que la comediante tienen en Cosquín este domingo.

Fátima Florez

Fue en el mes de abril, que Fátima Florez tuvo que dar la cara frente a las cámaras de Intrusos cuando llegó a aeroparque junto a su representante y se sinceró diciendo: “Sí, estamos en un impasse. No me gusta hablar sobre mi vida privada pero estamos en un impasse. Es en excelentes términos, no hubo ni discusiones ni gritos o desacuerdos laborales”.

