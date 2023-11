Rodrigo De Paul dedicó la victoria a una misteriosa mujer: quién es

En una noche colmada de emociones en el estadio Maracaná, la Selección Argentina logró una victoria crucial al imponerse 1-0 a Brasil en un partido trascendental de las Eliminatorias Sudamericanas.

Al concluir el encuentro, Rodrigo De Paul, en un gesto lleno de emotividad, dedicó el triunfo a “una persona que quiere mucho”, desatando especulaciones sobre una posible conexión con la cantante Tini Stoessel.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul cambiaron de looks ¿pura coincidencia?

En el fragor de las declaraciones postpartido, De Paul, frente a las cámaras, expresó: “Dejame agradecerle a una persona que la quiero mucho, que espero que lo haya visto el partido. Esto también es para esa persona”.

Este comentario surgió en medio de rumores de una posible reconciliación entre el futbolista y la cantante, quienes, meses después de su separación en agosto, han sido objeto de especulaciones debido a coincidencias recientes.

Antes de cerrar con el toque romántico, el centrocampista se refirió a la histórica victoria del equipo y a los incidentes previos en el estadio. Inicialmente, afirmó: “Estamos muy contentos. Hicimos historia otra vez al ser los primeros que le ganan a Brasil acá”.

Las palabras de Rodrigo De Paul sobre los incidentes

Luego, añadió: “Con lo que pasó antes de empezar el partido, la verdad que teníamos más bronca y nosotros hablamos jugando. Una vez más, este equipo demostró que tiene unos huevos bárbaros”.

En relación a los disturbios que los jugadores vivieron al abandonar el campo de juego, explicó: “Mucha preocupación por la gente, porque nos acercamos ahí y les estaban pegando, les estaban dando unos palazos que no te puedo explicar. Yo nunca vi una cosa así, no es la primera vez que pasa. Estábamos muy preocupados por ellos y creo que la manera de hacerlos felices fue como lo hicimos, haciendo historia”.

La felicidad de Rodrigo De Paul tras la victoria de Argentina. (AP).

Posteriormente, De Paul destacó la versatilidad del equipo: “Los clásicos son así, siempre se juegan de esa manera. Nosotros jugamos de la forma que tenemos que jugar siempre. Si hay que tener la pelota, sabemos tenerla; si hay que sufrir, sabemos sufrir; si hay que meter, también metemos. Creo que por eso hoy somos la mejor selección del mundo. Porque es un equipo que se adapta a cualquier cosa”.

Con tono reflexivo, concluyó: “Me da mucha lástima que pasen estas cosas porque no ayuda en nada al fútbol sudamericano. Nosotros ganando la Copa del Mundo lo volvimos a posicionar en un lugar privilegiado y siempre por otros que no somos los jugadores se ve manchado. Eso me parece que no está bien”.

Rodrigo De Paul, en acción en Brasil vs. Argentina. (AP).

La noche en el Maracaná no solo quedará en la historia por la victoria argentina, sino también por las palabras y gestos que dejaron entrever el drama y la pasión del fútbol sudamericano.

